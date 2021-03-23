إجبار طبيبة مريضة على العمل!

زادت حدة الضغط على الأطباء بمجمل مناطق المملكة، بسبب نقص الموارد البشرية، وتجنيد جزء مهم منهم لتنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح، ما شدد الخناق على أطباء المستعجلات وباقي العاملين في المستشفيات العمومية، وكادت طبيبة أن تفقد حياتها، بسبب رفض إدارة المستشفى الإقليمي بأزيلال، قبول شهادة طبية تقدمت بها.

وانتفضت الأطر الصحية بالإقليم، ضد الظروف المزرية، التي أصبح يعيشها الأطباء والممرضون، مبرزة، حسب بيان حصلت عليه “الصباح”، أن هناك غيابا للإدارة بالمستشفى، إذ أن المسؤولين يكتفون بالهاتف من أجل تسيير هذا المرفق العمومي، المسؤول عن أرواح المواطنين.

وأضاف البيان، أن المسؤولين يتخذون قرارات أحادية الجانب، في ما يتعلق بالبت في الشهادات الطبية، دون الرجوع إلى الأطباء الاختصاصيين، مؤكدان أن هذا الأمر يهدد حياة موظفي القطاع. وأشار البيان، إلى أن عدم قبول هذه الشهادات، كاد أن يودي بحياة طبيبة بالمستشفى، موضحا أن الإدارة “لم تقبل الشهادة المدلى بها، رغم حصولها عليها من قبل طبيب مختص في الأمراض النفسية، مما أدى إلى تأزيم حالتها النفسية، إذ طالبتها الإدارة بالعودة فورا إلى العمل دون مراعاة ظروفها، وكذا حرمانها من مقر عملها، رغم قضائها لأربع سنوات خارج مقر تعيينها الوزاري”.

وأوضح البيان، أنه “رغم ما قدمته الطبيبة المعنية، من خدمات وتضحيات لسكان الإقليم، تمت مكافأتها بتلك الطريقة، والتي تسببت في تدمير حالتها الصحية، وكادت أن تفقد حياتها نتيجة هذا الأمر، لولا التدخل الناجح للطاقم الطبي والتمريضي”.

ونددت الأطر الصحية بالإقليم، بما وصفته بحرمانها من حقوقها سواء تعلق الأمر بالانتقال أو العطل، إذ جاء في البيان أن “الجامعة الوطنية للصحة تندد بالظروف المزرية للأطر الصحية، وحرمانها من أبسط حقوقها، بعدم تفعيل انتقالات كافة المستفيدين، وعرقلة الاستفادة من الرخص المرضية، إذ لم يعد من حق العاملين بقطاع الصحة المرض، وما زاد الأمر سوءا، أن الإدارة ترفض استلام الشهادات الطبية، وتتهم الموظفين بـ “التمارض”، ناهيك عن البت فيها من قبل غير المتخصصين”.

وطالبت الجامعة الوطنية للصحة، المديرية الجهوية للصحة والوزارة، بـ “فتح تحقيق في هذا التضييق والإنهاك النفسي والجسدي، الذي تتعرض له الأطر الصحية بالإقليم، وتمكين المنتقلين من الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، وإطلاق سراح العطل السنوية، وضمان استفادة الموظفين، الذين يتعرضون لظروف صحية طارئة، من الإجازات المرضية، ووقف التعسف الذي كاد أن يودي بحياة الطبيبة (ر.ح)”.

عصام الناصيري