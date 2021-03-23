لا يسلم القضاء من الأذى حتى يثبت العكس!!

متقاضون متذمرون من أحكام “التعليمات” ويربطون عودة الثقة بعدد من الشروط

لا يتعب متقاضون من الشكوى والتذمر والتعبير عن عدم الثقة في الأحكام القضائية، الجزئية، أو النهائية، التي صدرت في حقهم، أو في حق ذويهم، مؤكدين في كل مرة، أن «اللعب مخدوم» بالتعليمات، أو أن القاضي الفلاني، أو العلاني، تواطأ مع خصم المشتكي، وأهمل وقائع مهمة في القضية عمدا، أو تقاضى رشوة، من أجل إخراج حكم على هذا النحو الذي صدر به.

وإذ لا نوجه أصابع الاتهام إلى أي قاض، فإن واقع الحال، يعطي عددا من القرائن والأدلة في وجود مشكل ما في منطقة ما، تجعل العدالة في المغرب (أو جزءا منها) في مرمى النيران، ما انتبه إليه القضاة أنفسهم عبر مجالسهم وهيآتهم التمثيلية وحرصها، في كل مرة، على التذكير على مركزية القضاء في بنيان الدولة والملك والعدل، واعتبار الثقة بمثابة الإسمنت المسلح لهذا البنيان.

وتزكي هذا الانطباع (وجود خلل في القضاء) نتائج الدراسات والقياسات التي تقوم بها جمعيات محاربة الرشوة التي تضع القضاء في طليعة القطاعات التي تنخرها ظواهر سلبية تزعزع ثقة المغاربة فيه.

ويرى عدد من الباحثين أن انعدام الثقة في القضاء يرتبط بثلاثة أبعاد أساسية:

الأول، استشعار أزمة على مستوى فعالية المنظومة ككل، فبعض القضايا تظل رائجة في المحاكم لسنوات، دون أن يصدر فيها حكم، ما يعزز شعور فقدان ثقة المواطن في فعالية منظومة العدالة ويرفع احتمالات إمكانية اللجوء إلى سلك مسار الرشوة لتسريع عملية التقاضي.

ويرتبط البعد الثاني بمسألة الشفافية والنزاهة، التي يمكن أن تكون على المستوى الفردي بالنسبة إلى المتدخلين في منظومة العدالة، كانوا محامين، أم قضاة، أم كتاب ضبط، أم غيرهم. ويمكن القول إن ضعف فعالية منظومة العدالة قد يعزز بالتالي مسار عدم الثقة، نظرا لأن بطء عملية الأحكام يشجع المواطنين على الرشوة.

ويهم البعد الثالث، استقلالية القضاء. صحيح أن حجم هذا البعد أقل مقارنة بالبعدين الأولين، ويشكل استثناء، لكنه، يهم بالأساس القضايا السياسية، التي تكون غالبا مقرونة بتعليمات لإصدار الأحكام، أو على الأقل ادعاءات بصدور تعليمات خاصة.

ويبرز انعدام الثقة من وجهة نظر المواطنين، من زاويتين على الأقل:

أولا، الأحكام «الجائرة» التي تشكل أحد أوجه الخصام بين مواطنين ومؤسسة القضاء، علما أن بنية إصدار الأحكام والقرارات تخضع في الغالب إلى مساطر معقدة وقواعد قانونية دقيقة لا يفقه فيها المواطن العادي، لكن ذلك لا يمنع من ارتكاب تجاوزات وأخطاء في التقدير، تشرعن وجود درجات مختلفة من التقاضي (ابتدائي، استئناف، نقض)، موضوعة رهن إشارة المتقاضين.

والثاني، هو التأخر في تنفيذ الأحكام، إذ ليس المهم، بالنسبة إلى المواطنين، أن يصدر حكم لصالحهم، بل المدة التي يستغرقها من أجل تنفيذه، خصوصا في القضايا المرتبطة بالتعويضات عن الضرر التي تمتد إلى سنوات، وفي بعض الأحيان، يسبق الحكم الإلهي، ويقبض الله الروح، دون أن ينعم صاحب الدعوى بنعمة تنفيذ حكم يكون، أحيانا، لرد الاعتبار، أو رفع ظلم.

يوسف الساكت