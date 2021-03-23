الشنتوف: المجلس يؤدب القضاة عوض تأطيرهم

رئيس نادي قضاة المغرب قال إنه كان يمكن له إنجاز أكثر مما تحقق لأن الانتظارات كانت كبيرة جدا

قال عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، إن كل من قرأ التدوينات المتابع بها القضاة المعنيون بالتأديب، يجدها عادية أو لا تستحق إعطاءها كل هذا الوقت على حساب قضايا أهم، وأضاف في حوار مع “الصباح”، أن مدونة الأخلاقيات القضائية هي واحدة من الأمثلة الحية التي تبين طريقة اشتغال مؤسسة المجلس.

> حلت قبل أيام قليلة الذكرى العاشرة للخطاب الملكي ل 09 مارس2011، ماذا شكل لكم هذا الخطاب؟

> الخطاب الملكي لتاسع مارس 2011 شكل مرحلة فارقة في عدة مجالات تهم الوضعية العامة ببلادنا، سيما الحياة السياسية ومبادئ فصل السلط، انطلاقا من أن هذا الخطاب حدد الخطوط العريضة للوثيقة الدستورية المقبلة وبموجبه تجاوب الخطاب الملكي بشكل تلقائي مع طموحات وانتظارات الرأي العام المغربي.

وبالنسبة إلينا قضاة – لأن النادي لم يكن قد تأسس بعد – شكل هذ الخطاب طبعا فرصة لإعادة طرح قضايانا المهنية وقضايا العدالة بشكل علني دون تردد أو خوف، كما ساهم الخطاب في ميلاد نقاشات حقيقية بين القضاة أنفسهم في عدة فضاءات عامة كان من أهمها فضاء التواصل الاجتماعي، ويكفينا أن نادي قضاة المغرب وهو الجمعية التي أحدثت تغييرا نوعيا في المشهد القضائي المغربي، كان ميلاده مرتبطا بهذا الخطاب الذي قدم لدستور 2011 الناظم للتعدد الجمعوي.

> ما هي أهم نقاشاتكم التي تلت الخطاب الملكي ل09مارس 2011؟

> بعد الخطاب الملكي كانت نقاشات قوية بين القضاة، وهذا هو الجديد في تلك الفترة، إذ أن القضاة وبشكل جماعي بدؤوا في الإسهام في النقاش العام في ما له صلة بالقضاء والعدالة بشكل عام، لأنه في ما قبل كان خطاب إصلاح القضاء يردده الجميع باستثناء القضاة، وأقصد القضاة جماعة لا أفرادا، لأنه دائما كانت إسهامات فردية ولكنها ظلت معزولة.

والنقاشات التي دارت في تلك الفترة – في صفحة ب”فيسبوك” تحمل اسم نادي قضاة المغرب والتي استمرت إلى ما بعد تأسيس الجمعية بالاسم نفسه –كانت خليطا من الشكوى من الحيف المهني المرتبط بوزارة العدل وعمل المجلس الأعلى للقضاء السابق والمطالب التي بعضها له طابع دستوري كبير، مثل قضية توسيع تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية وعضوية غير القضاة به، وكذلك نقاشات مرتبطة بحرية تعبير القضاة وحرية تأسيس الجمعيات وغيرها من القضايا التي كانت مطروحة على الساحة القضائية بالموازاة مع الساحة السياسية، والتي كانت تناقش بزخم أكبر، وكان لهذه النقاشات صدى في الوثيقة الدستورية، سيما في قضية توسيع تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والتنصيص على التعدد الجمعوي وحرية التعبير، رغم أننا لم نقدم أي مذكرة أو مطالب أمام اللجنة الملكية المكلفة بإعداد دستور 2011 ، لأننا لم نكن قد أسسنا بعد نادي قضاة المغرب، لكن نقاشاتنا هاته كانت مفتوحة في “فيسبوك”، كما أن العديد منها كان ينشر أحيانا في الإعلام انطلاقا من تلك الصفحة “الفيسبوكية”، وبالتالي وجدنا صدى لنقاشاتنا في الدستور إلى حد كبير.

> نعم، الآن، بعد مرور أربع سنوات على تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية الجديد هل تحقق هدفكم الذي ناضلتم من أجله ؟

> دعنا نؤكد حقيقة هنا، وهو أن النضال مسار طويل ومتجدد وليس طريقا له نقطة نهاية، من هذا المنطلق يمكننا القول إنه تحقق الشيء الكثير على مستوى العناية الملكية الدائمة والنصوص القانونية والهيكلة المؤسساتية وتخصيص الموارد المادية واللوجستيك لهذه المؤسسات الجديدة – بالمقارنة ما كان عليه الوضع في عهد وزارة العدل-، ولكن على مستويات أخرى تهم طريقة التدبير ومنهجيته والمقاربة التشاركية مع الفاعلين في القضاء خاصة الجمعية المهنية القضائية، فإنه كان يمكن للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وإدارته إنجاز أكثر مما تحقق، لأن الانتظارات كانت كبيرة جدا، سيما مع توفر الموارد والاستقلالية. وقد كنا في نادي قضاة المغرب في أكثر من مرة، منذ تنصيب المجلس، نشير إلى ضرورة أن تشتغل المؤسسة بالنفس الإصلاحي ذاته الذي جاءت به والمبادئ نفسها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ومختلف الخطابات الملكية منذ خطاب 20غشت2011 إلى الآن.

> ما هي بعض المجالات التي ترون أن المجلس لم يحقق فيها طموحاتكم؟

> سبق لنادي قضاة المغرب باعتباره جمعية مهنية للقضاة أن نبه إلى ذلك طيلة هذه المدة في مختلف بلاغاته وبياناته وتقاريره، وتهم طريقة اشتغال المؤسسة وتعاطيها مع بعض القضايا التي تخص تدبير الوضعية الفردية للقضاة وتواصلها مع الجمعيات المهنية (على الأقل أتحدث باسم النادي)، وحماية حرية تعبير القضاة، وكلنا رأينا أن المجلس عوض فتح ورش تأطير حرية التعبير للقضاة باعتباره مكسبا من مكاسب دستور 2011 قام بإعمال آلية التأديب، والتساؤل هنا هل هذا الموضوع-تأديب قضاة الرأي- يشكل أولوية في هذه المرحلة ؟ طبعا لا، لأنه أولا عدد القضاة الذين يمارسون هذا الحق قليل جدا وبالتالي كان يجب إيجاد وسائل لتشجيع ممارسة حرية التعبير وتأطيرها، كما أن العينة من الزملاء والزميلات المتابعين بسبب آرائهم لم يخرقوا أي ضوابط قانونية تهم مجال عملهم أو أي مبادئ تهم حقوق المتقاضين، فكل من قرأ تلك التدوينات “الفيسبوكية” المتابع بها القضاة المعنيون بالتأديب وجدها عادية أو لا تستحق كل هذه الإجراءات التأديبية وإعطاءها كل هذا الوقت على حساب قضايا أهم في نظرنا في النادي.

> لكن، ما هي مصادر تقييمكم لعمل المؤسسة، حتى يمكن أن يكون موضوعيا ؟

> طبعا، أنا أتحدث بصفتي رئيس جمعية مهنية فاعلة، وليست جمعية شكلية، ولديها أجهزة منتخبة بشكل ديمقراطي شفاف – مكتب تنفيذي ومجلس وطني ومكاتب جهوية – ولديها منخرطون ومتعاطفون في كل الجهات حتى من القضاة الذين ليسوا منخرطين عضويا معنا، كما أننا كأجهزة للنادي نقوم بعدة لقاءات وأنشطة كانت كثيفة قبل جائحة كورونا، وبالتالي لدينا اطلاع دقيق على الوضع القضائي والمزاج القضائي العام، كما نتلقى ملاحظات وشكاوى الزملاء والزميلات القضاة عقب كل نتائج للمجلس ولدينا عدة صفحات تواصلية بعضها مفتوحة وأخرى خاصة، وبالتالي تكون لدينا ما يكفي من معطيات نبني عليها آراءنا في النادي، لأننا نتوخى أن يكون النادي موضوعيا في مواقفه، كما أننا نسعى أن تكون لدينا مؤسسات قضائية قوية تعطي القدوة لباقي المؤسسات في كل المجالات ( طريقة التدبير والشفافية والحكامة والتواصل والمقاربة التشاركية..)، هذا هو هدفنا جمعية مهنية كانت أول من دافع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة بشكل واضح بعد دستور 2011.

> أخيرا، هل أنتم متفائلون في المستقبل ؟

> نعم بكل تأكيد، لدينا وثيقة دستورية مهمة وقوانين تنظيمية فيها الكثير مما يمكن البناء عليه وضمانة ملكية قوية، وبالتالي نحتاج فقط لتنزيل كل عناصر القوة هاته في طريقة اشتغال المؤسسات ومنهجية ذلك، سواء في القضاء أو في غيره من المؤسسات، ومعطى طريقة الاشتغال ومنهجيته قابلان للتغيير في كل وقت وحين.

مدونة الأخلاقيات القضائية

مدونة الاخلاقيات القضائية هي واحدة من الأمثلة الحية التي تبين طريقة اشتغال مؤسسة المجلس، إذ بعد كتاب هذا الأخير للجمعيات المهنية سنة 2017 حول الموضوع وتقديمنا لمذكرة أولية، لم نر أي نقاش حول هذه المدونة ولم يتم استدعاء الجمعيات لأي نقاش أو ورشات مع القضاة والقاضيات أو استبيانات لسبر آراء القضاء ولا غير ذلك، كما هو جار به العمل في منهجية إعداد المدونات التي ينبغي أن تنبع من القاعدة المعنية بتطبيقها، وبعد أربع سنوات تقريبا صدرت مدونة رأيناها كبقية العموم في الجريدة الرسمية، وبعد صدور المدونة نشر نادي قضاة المغرب إعلانا طالب القضاة والقاضيات بمده بملاحظاتهم حولها قبل نشر موقفه منها أو من بعض بنودها سواء إيجابا أو سلبا والطرق القانونية المتاحة أمامنا، باعتبارنا جمعية، للتعاطي معها. والنادي بإشراك القاضيات والقضاة في بناء موقفه من المدونة يعتمد المقاربة التشاركية مع أعضائه.

أجرت الحوار: كريمة مصلي