الساعاتي … حياة بين العقارب

حرفة تقاوم الزمن ويواجه صناعها انقراضا صامتا

احترف صناعها مطاردة عقارب الزمن والحيلولة دون تسرب الشلل إليها، إلا أن الزمن نفسه أدار لهم ظهر المجن. إنها حرفة “الساعاتي” التي صار محكوما عليها بالاحتضار بفعل التحولات التي طرأت على المشهد الاقتصادي وعادات المغاربة، مع غزو السلع المقلدة التي حكمت على الساعات الأصيلة بالتراجع لصالح التقليد، كما أن هناك بدائل أخرى صارت تقوم مقامها في تحديد الوقت والزمن. في هذا الخاص تأخذكم “الصباح” إلى عوالم آخر من تبقى من “الساعاتيين” بأشهر مكان احتضنهم بالبيضاء وهي ساحة السراغنة بدرب السلطان.

إنجاز: عزيز المجدوب

بين ثنايا أقواس ساحة السراغنة بدرب السلطان، وعند تقاطعها مع زنقة القاهرة والزنقة 23 لدرب الشرفا والطلبة التابع لدرب السلطان، يبرز إلى العابرين محل تحيل واجهته على العتاقة التي تشكل جزءا من هوية الساحة العتيدة التي بدأت تستعيد نغمة الحياة مجددا، ويعود إليها جزء من الصخب العارم الذي يميزها.

واجهة المحل عبارة عن “فيترينة” عرض خارجية يحيط زجاجها خشب عتيق ازداد لونه البني قتامة بفعل تعاقب السنين. خلف الزجاج وضعت ساعات مختلفة الأحجام والماركات معروضة بعناية وترتيب يثير العابر أو المار المفتون بسحر الساعات اليدوية ووقعها على النفس، وفوق باب المحل وضعت ساعة حائطية مضبوطة العقارب التي كانت تشير إلى الثانية عشرة زوالا.

بمجرد ما تتجاوز عتبة المدخل يطالعك “كونطوار” به النوعية نفسها للخشب الذي يزين الواجهة الخارجية، وخلفه كان هناك شخص قد غزا الشيب رأسه، منهمكا في معالجة ساعة يدوية أمامه، قبل أن يرفع ناظريه ببطء في وجه الوافد عليه، ويرد التحية باقتضاب، ليواصل مهمته التي كانت تستأثر بتركيزه، قبل أن ينهيها بعد لحظات.

بين النظرة الأولى التي اقتطعها من الانهماك وكانت تعكس توترا واضحا، والثانية التي أعقبت انتهاء من إصلاح ما بين يديه، كانت هناك مسحة من الانشراح على محيا الرجل، توحي أنه كان يشتغل على أعصابه محاولا ضبطها حتى لا تفلت منه الأحشاء الدقيقة للساعة التي كان يعالجها، قبل أن يستفسر بابتسامة أسفرت عن أسنان نال منها التبغ دون أن تفقدها طيبوبتها، عن حاجتنا، والتي بمجرد ما علمها حتى هب واقفا، مجددا التحية، ليزيل غطاء من الألومنيوم عن كأس قهوته، الذي كان يضعه بالقرب منه، ويرتشف منه جرعة جعلته على استعداد ليجيب عن الأسئلة، ويتحدث عن خبايا حرفة صامتة تواجه الانقراض بصمت أثقل منه.

“قلال حنا ما فينا ما يتقسم”

غير بعيد عن محل شفيق، وتحديدا بزنقة القاهرة يوجد محل لساعاتي آخر، كان معروفا لدى سكان درب الشرفا والطلبة بمحل “البشير” الذي يعد واحدا من أقدم المحلات بالحي، توفي صاحبه قبل سنوات، لكن ابنه “محمد الحوض” مازال حريصا على الاستمرار في المحل الذي يحتل ناصية الزنقة منذ الخمسينات.

ويقول الحوض إن ما ساهم في تدهور حرفة “الساعاتي” هو استغناء الناس عن الساعات اليدوية أو حتى المنزلية لتحديد الوقت، إذ حلت مكانها الهواتف المحمولة، وصارت وظيفة الساعة اليدوية فقط لاستكمال المظهر الخارجي أكثر من معرفة الوقت.

ويتحدث الحوض عن تراجع أعداد “الساعاتيين” لدرجة أنهم صاروا يعدون على رؤوس الأصابع، مستشهدا بالعبارة الغيوانية الشهيرة “قلال حنا ما فينا ما يتقسم” مؤكدا أن القطاع غير منظم وغير مهيكل وأن المشتغلين فيه بدون ضمانات اجتماعية أو صحية، وهو ما ينفر الجيل الصاعد من امتهان هذه الحرفة، التي قال إنه يتمنى أن يورثها لأحد أبنائه، أو لمن يرغب في تعلمها، سيما أنها، مازالت بإمكانها أن تضمن عيشا كريما لممتهينها، مع ذلك، شريطة أن يتعاملوا معها بحب وبصدق.