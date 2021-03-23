استقلالية القضاء … تبايـن في مـواقف المتقاضيـن

البعض يحن إلى فترة التبعية لوزارة العدل وآخرون أشادوا بنزاهته وقللوا من شأن الانتقادات الموجهة إليه

اختلفت مواقف مواطنين في تقييم أربع سنوات من استقلال السلطة القضائية، فمنهم من اعتبرها خطوة نحو ترسيخ دولة الحق والقانون وقلل من شأن الانتقادات، التي تعرض لها الجسم القضائي، إذ اعتبرها عادية وضريبة المرحلة، التي وصفها بالانتقالية من تبعية وزارة العدل إلى الاستقلالية، وأنه سيتم تصحيحها لضمان قضاء مستقل ونزيه، في حين يحن البعض إلى مرحلة وصاية وزارة العدل، إذ حسب قولهم، كانوا يتقدمون بشكايات للوزارة في حال تم التلاعب في قضيتهم المعروضة على القضاء، والتي تتدخل لتصحيح الوضع.

تعاني فاطمة، مهاجرة بالديار الأوربية، الأمرين بسبب قضيتها المعروضة على القضاء بالبيضاء منذ أزيد من 10 سنوات، لتعرضها لعملية نصب محكمة أثناء شرائها عقارا. تعترف فاطمة بالعراقيل والصعوبات التي صادفتها لضمان حقها، بعد تقديم شكايتها أمام النيابة العامة، سيما بعد إحالة المتهم على قاضي التحقيق ومتابعته في حالة سراح بكفالة مالية.

ظل ملفها أمام قضاء التحقيق لمدة طويلة بعد اختفاء المتهم عن الأنظار لمدة قاربت سنتين، قبل أن تجد نفسها في دوامة جديدة، بعد أن أحيل ملفها على محكمة الاستئناف، من أجل الاختصاص لتورط شريك للمتهم الرئيسي في تزوير وثائق رسمية، إلا أن الملف سيعاد من جديد إلى المحكمة الزجرية بعد إسقاط الجناية عنه. وبعدها سيشهد الملف انفراجا كبيرا أثناء عرضه على هيأة الحكم، والتي قضت بإدانة المتهم بالحبس النافذ، قبل تأييده خلال المرحلة الاستئنافية.

اعتقدت فاطمة بعدها أن معاناتها انتهت، لتجد نفسها أمام معركة جديدة أمام القضاء المدني، من أجل إصدار حكم بإتمام بيع العقار، والذي ما زال رائجا إلى اليوم.

ترى فاطمة، أنها ضد استقلال القضاء عن وزارة العدل، وبررت ذلك بمعاناتها الأمرين في قضيتها المعروضة أمام القضاء، إذ رغم الخروقات من قبل متدخلين في الملف وتقديم شكايات بشأنها، لم تلق الاهتمام والعناية، عكس الفترات السابقة، حسب قولها، إذ كانت بمجرد إحساسها بوجود أمور غير سوية في ملفها، تسارع لتقديم شكايتها إلى وزارة العدل، فتحظى باهتمام ويتم التفاعل معها بشكل إيجابي.

خروقات متواصلة

الموقف نفسه، عبر عنه حميد، 50 سنة، فلاح، ضحية محاولة السطو على عقاره. ضواحي البيضاء، إذ يعيش ضغوطات كبيرة بسبب، كما يدعي، تحيز المحكمة لخصمه، إذ سبق له أن طعن في خبرة خبير تلاعب في معطيات عقاره لفائدة خصومه، ليفاجأ أن المحكمة عينته من جديد لإنجاز خبرة جديدة في القضية نفسها، ما ولد لديه إحساسا بوجود تحيز مفضوح لفائدة خصومه، وأن جهات تعبد لهم الطريق للسطو على عقاره باسم القانون.

ثقة كبيرة في القضاء

وبعيدا عن هذه النظرة المتشائمة والمتشككة في نزاهة العدالة بالمغرب، عبرت الحاجة الزوهرة، (70 سنة) عن رضاها وثقتها في القضاء المغربي، مؤكدة أنها وقفت على حقيقة الأمر في قضية تعرض حفيدتها لهتك عرض من قبل جار لها. تحكي الحاجة الزوهرة أن المتهم استفاد من البراءة في المرحلة الابتدائية، ما أدخل شكوكا حول انحياز هيأة الحكم لفائدته، وأنه استفاد من تدخلات جهات نافذة، لكن بعد استئنافها الحكم والاطلاع على فحواه، أكدت الزوهرة، أنها وقفت على أخطاء وقع فيها دفاعها، فاستعانت بمحام جديد، وخلال مرحلة الاستئناف أدين المتهم بسنتين حبسا نافذا.

وأضافت المتحدثة أنه قبل صدور الحكم الأخير، انتابها تخوف وشكوك حول تأييد حكم البراءة، وبدأ يروج في مخيلتها وجود تواطؤ، وعندما صدر حكم الإدانة، أذرفت الدموع ليس لأن الحكم أنصفها وحفيدتها بعد فترة من المعاناة، ولكن لأن القضاء المغربي، حسب قولها “مازال بخير”.

الموقف الإيجابي من القضاء، يحمله عبد الكريم، متقاعد في السبعينات من العمر، إذ يملك شقة اكتراها منذ فترة لشخص، وبعد زواج ابنه، وجد نفسه في ورطة، إذ اضطر ابنه إلى كراء شقة للاستقرار مع زوجته، فاقترح على مكتري شقته مغادرتها مع تعويض مالي لفسح المجال لابنه لاستغلالها، إلا أنه رفض إخلاء الشقة، رغم أنه يملك عقارا بالبيضاء.

رفع عبد الكريم دعوى الإفراغ من أجل الاحتياج، وقدم دليلا على أن خصمه يملك عقارا، ورغم ذلك انتابه خوف من أن يكون الحكم لصالحه، سيما بعد أن ادعى علاقته بشخصيات لها نفوذ بالمحاكم، والنتيجة صدور حكم ابتدائي واستئنافي أنصفه.

مصطفى لطفي