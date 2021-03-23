الرشوة تطيح بشرطيين بالقلعة

أطاحت رشوة مقابل طمس ملف حادثة سير، بشرطيين بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، إذ جرى وضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية وتوقيفهما مؤقتا عن العمل.

وأفاد مصدر «الصباح»، أن فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بقلعة السراغنة، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأربعاء الماضي، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظفي شرطة، برتبة ضابط أمن وضابط أمن ممتاز، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالرشوة. وأضاف المصدر ذاته، أن مصالح الأمن الوطني، فتحت بحثا بشأن بلاغ تقدم به شخص متورط في حادثة سير مقرونة بالسكر، يدعي فيه أن موظفي الشرطة المذكورين، طلبا منه مبلغا ماليا، مقابل التدخل لفائدته في معالجة ملف الحادثة، ما استدعى فتح بحث دقيق، أسفر عن إيقاف المشتبه فيهما في حالة تلبس بتسلم مبلغ مالي على سبيل الرشوة.

وجرى الاحتفاظ بموظفي الشرطة المعنيين تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث المنجز في القضية، بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

عادل بلقاضي (مراكش)