استقلالية القضاء… المهمة المستحيلة!

مهنيون يحاكمون التجربة ونواقص في الواجهة ومواطنون لم يستشعروا التغيير

بحلول سادس أبريل المقبل، يكون المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد بلغ سنته الرابعة، مع ما راكمه من تطبيق لمختلف النصوص المنشئة له، وفق دستور 2011، الذي فك الارتباط بين وزارة العدل والقضاة.

استقلال القضاء، الذي كان حلما واستغرق جلسات طويلة من الحوار، ووضع الأسس، قبل انطلاقه بتنصيب جلالة الملك لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عد ورشا كبيرا تحقق في العشرية الثانية من القرن الحالي، ويعول عليه في استكمال الصرح الديموقراطي، إذ بدون عدالة مستقلة ونزيهة، لا تستقيم باقي مجالات الحياة داخل المجتمع.

وحسب المختصين فإن استقلال القضاء، ليس دراسات للنشر وشعارات في المناسبات، بل هو سلوكات يستشعرها المواطن والمسؤول داخل مجتمع تكون الكلمة العليا فيه للقانون ولا شيء آخر غيره.

وحسب المختصين فإن القراءة التحليلية لحصيلة أربع سنوات من استقلال السلطة القضائية، لا يمكن القيام بها في مختبرات التحاليل الدستورية، وإنما في إطار الأبحاث الميدانية، والممارسة اليومية لشؤون العدالة بالمغرب، إذ سيقف المتطلع لنتائج هذه الأبحاث على حقيقة واحدة، هي أن الأهداف المتوخاة من خيار استقلال القضاء لا تزال بعيدة المنال، بدليل الانتقادات التي تتضمنها التقارير الصادرة عن الجهات المعنية بشؤون العدالة والقضاء، وكذلك ما تطالع به تقارير منظمات المجتمع المدني.

في الملف التالي نبسط ونستعرض ملاحظات المهنيين المتخصصين، كما نستطلع آراء المواطنين، للوقوف على مكامن القوة والضعف، خصوصا أن القطاع يعد من أعقد القطاعات التي تتعدد فيها وجهات النظر، سيما أن القول المأثور يذهب إلى أن القاضي وإن عدل فإن نصف المجتمع ضده…

م. ص