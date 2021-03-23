مدونة الأخلاقيات … بوصلة القاضي

الجباري: المدونة خرجت عن منهج المشرع

أثارت مدونة الأخلاقيات القضائية، التي صدرت في الأيام الأولى من مارس الجاري، نقاشات عدة حاولت إظهار الجوانب الإيجابية، إذ اعتبرت أن ما تضمنته يشكل قفزة نوعية في شأن تسطير السلوكات الواجب توفرها في القاضي، باعتبارها خارطة الطريق التي ترسم حياته سواء المهنية أو الخاصة.

وكأي عمل لا بد من أن يعرف نوعا من الانتقادات التي تصب في اتجاه الإصلاح، وهنا يرى عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أن المدونة أضافت التزامات لم ينص عليها القانون، من خلال ما أسماه الخروج الواضح عن المنهج التشريعي المحدد في المادة 106 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي ينص أن المجلس يضع ، بعد استشارة الجمعيات المهنية للقضاة، مدونة للأخلاقيات القضائية تتضمن القيم والمبادئ والقواعد التي يتعين على القضاة الالتزام بها أثناء ممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية، مضيفا أن أبرز ما يكشف عنه خروج المدونة عن منهج المشرع، هو تَعديها في صياغة “النماذج التأديبية الاسترشادية” لسلوكات القضاة المرتبطة بممارسة مهامهم ومسؤولياتهم القضائية إلى السلوكات المرتبطة بحياتهم الشخصية الخاصة، من خلال تنصيصها على أن يحصن القاضي حياته الخاصة لتكون فوق الظنون والشبهات، من خلال إعطاء المثال والقدوة الحسنة في التعامل مع المحيط العائلي ومع العموم، والبند 4 من المادة 23، التي تفيد أنه “يتقبل القاضي القيود المفروضة على الحياة الخاصة للقضاة، والتي قد تبدو عبئا بالنسبة للمواطن العادي، ويتصرف ويتماشى مع كرامة وشرف رسالة القضاء، ثم البند 2 من فقرة “التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي”، إذ “يلتزم القاضي بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، سواء أفصح عن صفته القضائية أم لا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياته الخاصة أو بأي شيء آخر”. ويرى الجباري أن من هذه المقتضيات، يظهر أن المدونة لم تحترم المنهج التشريعي المأمور به قانونا، طالما أنها لم تلتزم بالضابط الموضوعي المنصوص عليه في المادة 106 ، وقامت بجرد الالتزامات الملقاة على سلوك القضاة خارج حدود اختصاصها القانوني المحدد في “السلوكات المرتبطة بممارسة مهامهم ومسؤولياتهم القضائية”.

وأشار إلى أنه من هذا المنطلق، يتبين عدم صواب ما ذهبت إليه مدونة الأخلاقيات القضائية بخصوص معالجتها للحياة الخاصة للقضاة، إذ قيدتها ببعض الالتزامات دون أي موجب من القانون، خصوصا أن منهج هذا الأخير كان واضحا في حصر تدخلها في السلوكات المرتبطة بممارستهم لمهامهم ومسؤولياتهم القضائية لا غير، ومعلوم أن “السكوت في معرض البيان يفيد الحصر” كما هو مقرر في محله من علم الأصول، مضيفا أن المشرع قد حدد منهج إعداد مدونة “الأخلاقيات القضائية” بشكل دقيق، حيث حصر نطاقه في تفسير وتوضيح الالتزامات العامة المنصوص عليها في القانون المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وذلك بوضع نماذج “تأديبية استرشادية” مما يندرج تحت تلك الالتزامات، وكل مخالفة لهذا المنهج تعد مخالفة لصريح القانون ولا شك، أن المدونة المذكورة، وإن وافق بعض بنودها للمنهج التشريعي المشار إليه، فإنها قد اصطدمت معه في الكثير من المسائل والقضايا التي عالجتها، سيما على مستوى مخالفتها لمبدأ “الشرعية التأديبية”، فضلا عن إضافتها لقيود أخرى خارج دائرة اختصاصها، ثم انتقاصها مما أقره القانون من التزامات عامة تُقيِّد سلوك القضاة.

كريمة مصلي