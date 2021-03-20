الرباط.. حفل تأبيني لوالي المظالم السابق

نظمت مؤسسة الوسيط، أمس الجمعة بالرباط، حفلا تأبينيا للفقيد مولاي امحمد العراقي، والي المظالم السابق، حمل عنوان “جذور وطنية وقيم إنسانية”.

وبهذه المناسبة، أبرز وسيط المملكة، محمد بنعليلو، الإسهام الملحوظ والروح الوطنية العالية التي تحلى بها هذا “الرجل الكبير”، الذي عرف بتفانيه غير المشروط في خدمة مصالح المملكة، معبرا عن تعازيه الصادقة لأسرة الراحل.

وأكد بنعليلو أن امحمد العراقي كان رجلا عادلا ونزيها وكريما ووطنيا ترك بصماته في تاريخ مؤسسة الوسيط، مضيفا أن ذاكرة الراحل “ستظل دائما حاضرة بيننا”.

وكان الراحل امحمد العراقي، الذي تم تعيينه واليا للمظالم في 2006 قد ولج سلك القضاء في 5 يوليوز 1957 بصفته قاضيا، وشغل مناصب نائب رئيس المحكمة الإقليمية بالدار البيضاء ثم رئيس غرفة الجنايات باستئنافية المدينة ذاتها. كما شغل منصب الوكيل العام للملك بمكناس ثم رئيس غرفة بالمجلس الأعلى.

وحصل الراحل، على الخصوص، على وسام العرش من درجة فارس في 1985 ووسام العرش من درجة ضابط في 1992. وفي 2017، تم توشيحه بالوسام الوطني من درجة فارس لجمهوية مالي، اعترافا بالعمل الذي قام به وتفانيه في أداء مهامه.

عرف اللقاء، المنظم بشكل حضوري وعبر تقنية المناظرة المرئية، مشاركة شخصيات مغربية وأجنبية قدمت شهادات مؤثرة عن الروح العالية التي تحلى بها الفقيد ومساره المهني المتميز.