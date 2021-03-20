وزارة التضامن : تقرير حول مكتسبات حقوق المرأة منذ التسعينيات

أكد تقرير قدمته المملكة المغربية أمام الدورة الـ65 للجنة وضع المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، المنعقدة من 15 إلى 26 مارس الجاري، أن المغرب راكم، منذ تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثالثة، مكتسبات على قدر كبير من الأهمية في مجال النهوض بحقوق النساء، توج بإصلاحات ثورية، انطلقت سنة 2004، مع دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ.

وأبرز التقرير، الذي أعدته وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بعنوان “المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذها القرارات في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وجميع الفتيات”، أن هذا المسار الحافل توج، أيضا، بإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنة 2005، وجهود الحكومات في بلورة برامج للنهوض بوضعية المرأة، وصولا إلى سياسة عمومية مندمجة ونوعية تجسدت في الخطة الحكومية الأولى للمساواة (إكرام) 2012- 2016 والثانية (إكرام 2) 2017- 2021.