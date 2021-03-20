المخدرات تطيح بأربعة أشخاص في مارتيل

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمارتيل، مساء أمس الجمعة، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و61 سنة، من بينهم سيدة وصيدلي، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية أمنية أولى كانت قد مكنت من توقيف ثلاثة من بين المشتبه فيهم متلبسين بترويج الأقراص الطبية المخدرة بمنطقة الواد المالح بمارتيل، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية مزودهم الرئيسي بهذه المؤثرات العقلية، وهو صيدلي جرى توقيفه بدوره بالمضيق.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز ما مجموعه 7372 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، فضلا عن حجز هواتف نقالة وسيارة نفعية وكمية من كبسولات مخدر الشيرا المعدة للترويج.

وقد تم، بحسب المصدر ذاته، إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا تحديد كافة المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

(و م ع)