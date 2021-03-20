شكاية كيدية بخلفية انتخابية

حرك رئيـس جماعـة أكلمـوس بإقليـــــم خنيفرة شكاية في حق عضوين في مكتب فرع الحزب الاشتراكي الموحد، إذ ينتظر أن يمثلا أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم 25 مارس الجاري.

وحســـــب مصـادر “الصباح”، فــــــإن سبب متابعة جمال بوتحازم، الكاتب المحلي للحزب ونائبه محمد أومولود، تعود إلى ما اعتبره رئيس المجلس في شكايته، “إهانة هيأة منظمة قانونا، والسب والقذف العلني”، في إشارة إلى تدبير المجلس الجماعي.

وأوضحت المصـادر ذاتهـا أن “السبـب الحقيقي وراء هذه الشكاية الكيدية، هو انزعاج الرئيس من النشاط الجمعوي لكاتب الفرع ورفاقه، بعد أن أعلنوا تأسيس فرع للحزب، ما يعني أن الخلفية الانتخابية حاضرة بقوة في قرار الرئيس، الذي يهدف إلى ترهيب المواطنين، من خلال متابعة شباب يحظون بتعاطف، من قبل سكان القرية، ومعروفين بنضالهم الميداني إلى جانب السكان، منذ 2011، وانخراطهم في اعتصام 2012، وانتقاداتهم المستمرة لسوء تدبير المجلس وتدني الخدمات الاجتماعية والرياضية.

وانتقلت تداعيات المتابعة إلى فروع الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم خنيفرة، التي أجمعت على إدانة المتابعة، مؤكدة رفضها لسياسة تكميم الأفواه والمس بحرية التعبير، والحق في انتقاد السياسات العمومية.

وأكد رفاق منيب في خنيفرة أن متابعة عضوي الحزب بأكلموس، تحركها خلفيات انتخابية، مشيرين إلى أن الأسباب الحقيقية للمتابعة، هي الانتقادات المتكررة لطريقة تدبير المجلس للشأن المحلي، ودفاعهم عن القضايا العادلة لسكان البلدة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن هذه المتابعة ليست الأولى، إذ سبق للرئيس ذاته أن تابع جمال بوتحازم، بصفته الجمعوية، مسؤولا في جمعية عمل المواطنة والإيكولوجيا، حين اعترض رفقة مواطنين على مشروع مطرح للنفايات، قبل أن يضطر الرئيس إلى التنازل عن القضية، بعد إلغاء مشروع المطرح.

برحو بوزياني