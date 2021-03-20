شهادة مطابقة تورط رئيس جماعة

تتعلق بحمام وتجزئتين منحها لنفسه إضافة إلى تبديد أموال عمومية

ورط إخلال بتصميم البناء المحدد لإنجاز الأشغال رئيس جماعة “دار ولد زيدوح”، ضواحي الفقيه بن صالح، بعد أن منح لنفسه شهادة المطابقة، بشأن بناية حمام، رغم مخالفة هذه البناية للتصميم المؤشر عليه من قبل اللجنة الإقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء.

وحسب مصادر “الصباح”، توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الاثنين الماضي، بشكاية من المكتب الجهوي للبيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام، يلتمس فيها إعطاء أوامره للضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق معمق تحت إشراف النيابة العامة، حول قضية تتعلق بوجود شبهة جناية تبديد أموال عمومية، تخص مشروع تجزئة سكنية وتعويضات منحها لأحد نوابه بدون وجه حق، وهي التهم التي تطارد رئيس جماعة دار ولد زيدوح بضواحي الفقيه بن صالح.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مجموعة من مستشاري الجماعة يتهمون الرئيس بالقيام بخروقات بخصوص تجزئة الفلاح 3، بعد أن عمد إلى الإخلال بالتصميم المحدد لإنجاز الأشغال وسلم لنفسه شهادة المطابقة، بشأن بناية حمام، رغم مخالفتها للتصميم المؤشر عليه من قبل اللجنة الإقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء، كما أحدث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك آخر وسلم الرخص لنفسه، خارقا بذلك القانون التنظيمي 113/14، وحرم الجماعة من موارد مالية مهمة تتعلق باستخلاص واجبات إحداث التجزئتين، وأيضا أداؤه تعويضات لنائبته السادسة، رغم أنها موجودة خارج الوطن.

وأفادت المصادر، أنه من المنتظر أن يتم بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، الاستماع إلى بعض أعضاء الجماعة ورئيس المكتب الجهوي للبيضاء سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام بصفتهم مشتكين، لتتبع الإجراءات والإفادات المتعلقة بتبديد المال العام المزعومة والتجاوزات التي رافقت المشاريع التي منح لها الرئيس شهادة المطابقة.

ومن المنتظر أن يتم الاستماع إلى إفادة رئيس جماعة دار ولد زيدوح، وإلى كل الأشخاص المسؤولين عن الوقائع الواردة بالشكاية.

وأوضحت مصادر “الصباح”، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، دخلت على الخط، بعد توصلها بطلب مؤازرة من قبل بعض مستشاري الجماعة، إذ قام مكتبها الجهوي بالبيضاء سطات بدراسة وتحليل المعطيات الواردة في الشكاية والوثائق المرافقة لها، فتأكد له أنها مخالفات ذات طبيعة جنائية، تتطلب تحريك المتابعات القضائية في حق المتورطين المفترضين في هذه الوقائع.

ويهدف ملتمس الاستماع إلى رئيس جماعة دار ولد زيدوح ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف، إلى الإفادة في قضية جناية تبديد أموال عمومية، التي ترتبط باختلالات مالية وقانونية شابت التدبير العمومي للجماعة، باعتبار هذه الوقائع تشكل أفعالا مجرمة من الناحية القانونية، ويمكن أن تساهم في الإثراء غير المشروع لبعض المسؤولين عن تسيير الجماعة الفقيرة وحرمت سكانها من الاستفادة من موارد يمكن أن تعود عليهم بالنفع في التنمية. والتمست الجمعية المغربية لحماية المال العام، من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، إصدار أوامره للضابطة القضائية لتسريع البحث في هذه القضية، من خلال المعاينات الميدانية الضرورية وحجز جميع الوثائق ذات الصلة بوقائع الشكاية، من صفقات وفواتير ومحاضر ودفاتر الورش وتصاميم البناء، والاطلاع على الوثائق والتقارير المالية، المتعلقة بالمشاريع المثيرة للجدل مع حجزها لفائدة البحث والتحقيق.

محمد بها