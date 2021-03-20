أخبار الصباح

< بدرة

قدم أحمد بدرة، الذي يرأس مجلس بني ملال، بعد عزل أستاذه، أحمد شدة، من المنصب نفسه، من قبل القضاء الإداري، (قدم) استقالته من الحركة الشعبية التي عمر فيها طويلا. ولم يستبعد مصدر حركي، أن يترشح بدرة، برمز حزب جديد من أجل البحث عن فرصة جديدة للترشح لرئاسة المجلس، لكن المهمة ستكون صعبة في غياب صديقه الذي تحول إلى "عدو".

(ع. ك)

< عين الشق

أحالت النيابة العامة ملف عقارات عين الشق بالبيضاء، على الفرقة الوطنية، من أجل تعميق البحث في خروقات ينتظر أن تسقط مقاولين ومنتخبين ورجال سلطة سابقين وحاليين. وتتعلق التلاعبات المرصودة باستعمال وثائق مشبوهة لحيازة أراض من أملاك الدولة الشريفة أخرجت من دائرة قانون المغربة، تقع على امتداد حي كاليفورنيا في منطقة سيدي مسعود، بالإضافة إلى ملف أرض ملعب "الطاك" والملك المسمى "جان كلوتيلد".

(ي. ق)

< "شينغن"

وضعت إسبانيا شروطا جديدة أمام المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة "شينغن" لدخول ترابها، إذ سيكون الحصول عليها مقتصرا على الأشخاص الذين سبق أن استصدروها لمدة لا تقل عن سنة خلال آخر سنتين، على أن تشمل فئات أخرى في المستقبل. ولن تصبح التأشيرة نفسها سارية المفعول، إلا بعد فتح الحدود بين إسبانيا والمغرب والترخيص للرحلات السياحية بين البلدين، المتوقفة حاليا بسبب "كورونا".

(ن. ف)

< عجز

أفادت الخزينة العامة للمملكة أن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى متم فبراير الماضي، عجزا في الميزانية بقيمة 10.2 ملايير درهم، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، مقابل 10 ملايير درهم نهاية فبراير 2020. وأوضحت الخزينة أن العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

(ب. ب)

< تحالف

قال مصدر مطلع إن شبكات تهريب المخدرات بإقليم الناظور، تستعين بخدمات عصابات تهريب البنزين لتزويد الزوارق السريعة بالوقود في عرض البحر، مشيرا إلى أن عصابات البنزين المهرب تستغل الظلام لتنفيذ المهام الموكلة إليها، قبل انطلاق الزوارق المحملة بالحشيش إلى إسبانيا.

(خ. ع)