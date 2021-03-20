حجز ٥٠٠ كيلوغرام من الشيرا

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالرشيدية، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الاثنين الماضي، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 43 سنة، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى اعتقال المشتبه فيه بالمنطقة القروية «واد أوفوس»، التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن أرفود، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة رباعية الدفع، إذ أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخلها عن حجز 20 رزمة من الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغرام.

وتقرر الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الامتدادات المحلية والدولية المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه العملية الأمنية النوعية تندرج في سياق المجهودات المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

محمد بها