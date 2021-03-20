طاليس يقصف العثماني

قصف الفكاهي عبد العالي لمهر، المعروف في الساحة الفنية بـ”طاليس”، سعد الدين العثماني، وحكومته، عقب قرار تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المملكة لأسبوعين.

واعتبر طاليس حسب “ستوريات” نشرها على صفحته الرسمية على “إنستغرام”، انه أضعف رئيس في تاريخ المغرب، قبل ان يعبر عن غضبه بسبب تجاهل معاناة الشعب بسبب قرارات الإغلاق، وأيضا التزام الحكومة الصمت، مؤكدا أنه أقل ما يمكن للعثماني فعله، تفسير السبب وراء هذا التمديد.

وعبر الفكاهي ذاته عن ندمه للتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية خلال الانتخابات السابقة، مؤكدا أن الشعب المغربي عانى الذل والقهرة منذ تولي “بيجيدي” رئاسة الحكومة، مسترسلا “بقات زيادة وحدة هي تزيدو مع الطريق ومتنساوش تسدو الباب من وراكم”.

وذكر طاليس في “الستوريات” ذاتها بمعاناة بعض فئات المجتمع المغربي المتضررة من قرار تمديد حالة الطوارئ في كل مرة، دون إجراءات لتخفيف تلك المعاناة.

إ. ر