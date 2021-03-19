المضيق…تمويل 57 مشروعا في إطار برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة 2023-2021

استلم 57 مقاولا شابا، أمس الخميس بمقر مركز التكوين في مهن السياحة بالمضيق، شيكات لتمويل مشاريعهم في إطار برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة لعمالة المضيق-الفنيدق للفترة 2023-2021.

وخلال هذا الحفل، الذي جرى بحضور، على الخصوص، عامل عمالة المضيق – الفنيدق ياسين جاري ، تسلم 57 حاملا للمشاريع شيكات قدرها الإجمالي 3 ملايين درهم، ضمنها 8ر1 مليون درهم عبأتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما الباقي ستتم تعبئته من قبل حاملي المشاريع ووكالة التنمية الاجتماعية في إطار قروض الشرف التي تمنحها.

ويروم هذا البرنامج، الذي صادقت عليه اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية مؤخرا، تشجيع الشباب على ولوج مجال ريادة الأعمال عبر تمويل مشاريعهم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بشراكة مع القطاعات الوزارية المعنية والهيئات المنتخبة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، من أجل الإسهام في خلق الثروة وإحداث فرص الشغل.

وأكد محمد البرقوقي، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة المضيق الفنيدق، أن هذا الحفل شكل مناسبة لتسليم شيكات ل 57 شابا من حاملي المشاريع لتمويل مشاريعهم، في إطار برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة للعمالة للفترة 2023-2021 .