بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولاتها على وقع ارتفاع طفيف

افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، صباح اليوم الجمعة، على وقع ارتفاع طفيف في بداية جلسة تميزت بعرض نتائج العديد من الشركات.

فبعد دقائق قليلة من الافتتاح، سجل المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء، مازي، انتعاشا بنسبة 0,09 في المائة ليستقر في 11.507,41 نقطة، وبدوره ارتفع مؤشر “مروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، بنسبة 0,08 في المائة، ليبلغ 937,66 نقطة.

وعلى المنحى ذاته، تقدم ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بنسبة 0,09 في المائة، مسجلا 9.363,91 نقطة.

وبالمقابل، وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” انخفاضا بنسبة 0,10 في المائة، محققا 10.539,34 نقطة. كما انخفض مؤشر “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” إلى 9.843,46 نقطة، بناقص 0,06 في المائة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد سجل زيادة بنسبة 0,08 في المائة، ليستقر في 937,66 نقطة.