كورونا…526 حالة إصابة جديدة و601 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء ، عن تسجيل 526 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و601 حالة شفاء، و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح أربعة ملايين و236 ألفا و386 شخصا. وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ مليونا و960 ألفا و996 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 489 ألفا و622 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 476 ألف و727 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8737 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (395)، والشرق (30)، والرباط-سلا-القنيطرة (24)، ومراكش-آسفي (24)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (17) ودرعة-تافيلالت (8)، والداخلة-وادي الذهب (6)، وكلميم واد نون (6)، وفاس-مكناس (5) وسوس-ماسة (4) وبني ملال-خنيفرة (4)، والعيون-الساقية الحمراء (3).

وبخصوص حالات الوفاة المسجلة فتتوزع على كل من جهة الدار البيضاء-سطات (3)، إلى جانب تسجيل حالة واحدة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة. وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1346،7 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1,4 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا إلى 4158 حالة.