كوفيد-19…نحو 95 في المائة من عدد الجرعات المحقونة في إفريقيا تمت في المغرب

أفاد رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة عبد الكريم مزيان بلفقيه ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، بأن نحو 95 في المائة من عدد جرعات اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) المحقونة في إفريقيا، تمت في المغرب.

وقال بلفقيه في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بتطور الوضعية الوبائية المرتبطة ب(كوفيد-19) بالمملكة، إن المغرب يحتل بذلك الصدارة في القارة في مجال التطعيم ضد الوباء.

ولدى تطرقه لمواصلة الحملة الوطنية للتلقيح التي تستهدف كافة المواطنين بالمملكة ، بمن فيهم الأجانب ، المستوفين لشروط الاستفادة من اللقاح، أشار إلى أنه بعد نحو ستة أسابيع من انطلاق الحملة، تجاوز المغرب 4 ملايين و225 ألف و311 جرعة أولى ومليون و167 ألف و472 جرعة ثانية، ليصل مجموع الجرعات 5 ملايين و992 ألف و783.

وأكد في هذا الصدد أن “مليون و767 ألف و472 مواطن مغربي وأجنبي استكملوا تلقيحم بتلقيهم جرعتين من اللقاح في أفضل الظروف”.

ومن جهة أخرى، أورد بلفقيه أن المغرب توصل خلال الأسبوعين الأخيرين بالدفعة السادسة من اللقاح تتمثل في 500 ألف جرعة (سينوفارم)، ليصل مجموع الجرعات التي حصل عليها المغرب إلى حدود الأمس (الاثنين 15 مارس) 8 ملايين و500 ألف جرعة (6 ملايين جرعة من لقاح سينوفارم و5، 2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا).

وتابع أنه سعيا للحفاظ على هذه المكتسبات ولضمان تأمين إمدادات متنوعة وفي أفق تلقيح 30 مليون مواطن ومواطنة، منحت وزارة الصحة ، في نهاية الأسبوع الماضي ، الرخصة الاستعجالية لاستعمال اللقاح الروسي (سبوتنيك) داخل التراب الوطني.