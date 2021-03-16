تسليم وسام ملكي لسفيرة غواتيمالا السابقة بالمغرب

نظمت سفارة المغرب بإسبانيا، أمس الاثنين، حفلا على شرف سفيرة غواتيمالا السابقة بالمغرب، مونيكا ريناتا بولانيوس بيريز، تم خلاله تسليمها وساما ملكيا تفضل الملك محمد السادس بمنحها إياه.

وقامت كريمة بنيعيش، سفيرة المغرب في إسبانيا خلال هذا الحفل، الذي تميز بحضور بعض السفراء المعتمدين بمدريد ودبلوماسيين وعدة شخصيات، بتسليم الوسام العلوي من درجة قائد لمونيكا ريتانا، اعترافا بجهودها وعملها من أجل دعم وتعزيز العلاقات بين المغرب وغواتيمالا.

وأكدت بنيعيش في كلمة بالمناسبة، أن هذا التوشيح الذي تفضل الملك محمد السادس بمنحه لسفيرة غواتيمالا السابقة بالمغرب، يشكل عربون تقدير واعتراف بالعمل المتميز الذي قامت به خلال مهمتها الدبلوماسية الناجحة بالمملكة، وكذا لجهودها الدؤوبة والتزامها الشخصي من أجل تنمية وتطوير العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية والسياسية التي تجمع بين البلدين.

وأشادت بنيعيش بالتزام وشغف بولانيوس بيريز خلال مهمتها الدبلوماسية بالمملكة، بجعل العلاقات بين المغرب وغواتيمالا نموذجا ومثالا يحتدى للتعاون والتفاهم بين بلدين صديقين من قارتين لا يفصل بينهما سوى المحيط الأطلسي.

كما نوهت بالجهود الكبيرة التي بذلتها بولانيوس بيريز “هذه الدبلوماسية المتميزة والخبيرة المحترفة في التعددية والمدافعة التي لا تكل عن العلاقات بين المغرب وغواتيمالا من أجل تطوير وتقوية علاقات الصداقة والتفاهم بين البلدين والشعبين، وكذا دعمها المتواصل والصادق للقضايا العادلة للمملكة”، مشيرة إلى أن تنظيم هذا الحفل يتزامن مع الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وغواتيمالا.