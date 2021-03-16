بورصة الدار البيضاء…شبه استقرار في وتيرة التداولات عند الافتتاح

بقيت تداولات بورصة الدار البيضاء شبه مستقرة صباح اليوم (الثلاثاء)، بفضل التقدم الطفيف لمؤشرها الرئيسي مازي بـ 0,04 %، بعد استقراره في 11.422,38 نقطة.

وبالمقابل، تراجع مؤشر”مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، في حصة الافتتاح، بـ 0,01% إلى 930,09 نقطة، بينما ارتفع ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,04% إلى 9.295,06 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، ربح مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15” 0,03 %، ليستقر في 10.490,29 نقطة، فيما ارتفع “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد” إلى 9.773,91 نقطة بزائد 0,01%.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد سجل انخفاضا طفيفا بـ 0,15% محققا 854,76 نقطة.

وعلى مستوى القيم، بصمت ستروك للصناعة عن أقوى أداء خلال حصة الافتتاح بزائد 3,82%، متقدمة على ليدك (زائد3,74%)، ومناجم (زائد 2,89%).