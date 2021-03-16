جهة طنجة…حالة المزروعات جيدة وتوقعات بتحقيق مردود عال

أكد المدير الجهوي للفلاحة بطنجة تطوان الحسيمة، محجوب لحرش، أن حالة المزروعات والأشجار المثمرة والمراعي “جيدة” بفضل انتظام التساقطات المطرية بين نونبر وفبراير الماضيين.

وقال محجوب لحرش، إن وضع الفرشة المائية انعكس على الحالة الجيدة لكل المزروعات وأيضا الأشجار المثمرة والمراعي، إذ أن هناك كلأ كافيا بالنسبة للمواشي، والفلاحون يسهرون على العناية بالمزروعات”، مضيفا “نستبشر خيرا بالموسم الفلاحي، وإن كانت هناك تساقطات خلال شهر أبريل فسيكون المردود جيدا جدا، الشيء الذي سيكون له انعكاس إيجابي على عائدات الفلاحين”.

وأكد أن هذه الوضعية مكنت المزارعين من الاشتغال جيدا على الزراعات الخريفية المتواجدة الآن، وتأمين الزراعات الربيعية والصيفية، معتبرا أن البرنامج الذي وضعته المديرية الجهوية في بداية السنة يسير بطريقة منتظمة، إذ تمت زراعة 381 ألف هكتار بالحبوب، و16 ألف هكتار بالقطاني، و 11 ألف هكتار بالخضراوات، و 5500 هكتار بالزراعات السكرية.

وسجل لحرش بأن الجهة عرفت تساقطات مطرية جد مهمة منذ شهر نونبر، حيث بلغ المعدل التراكمي للتساقطات حوالي 552 ملمتر، وتميزت بانتظامها خلال شهري نونبر ودجنبر، وارتفاعها في شهري يناير وفبراير، حيث انعكست إيجابا على حقينة السدود كلها، مشيرا إلى أن سد وادي المخازن، الذي يزود سهل اللوكوس بمياه الري، بلغت 100 في المائة (672 مليون متر مكعب)، بينما سد دار خروفة يسجل معدل ملء في حدود 53 في المائة (حوالي 253 مليون متر مكعب).