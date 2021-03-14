الناظور.. إجهاض عملية لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالناظور على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت، من إجهاض عملية لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وحجز ما مجموعه 5.000 قرص من مخدر الإكستازي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بمدخل العروي بعد الاشتباه في تهريب شخصين لكمية من المؤثرات العقلية على متن سيارة خفيفة، حيث مكنت إجراءات التفتيش المنجزة داخل السيارة وبمنازل المشتبه فيهما عن ضبط خمسة آلاف قرص من الإكستازي وحوالي خمسين غراما من الكوكايين ومبلغ أربعين ألف درهم يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأضاف أن عملية تنقيط المشتبه فيهما بقاعدة بيانات الأشخاص المبحوث عنهم، أوضحت أن أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني في قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات.

وقد تم، حسب البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد كافة امتداداتها الإقليمية والدولية وارتباطاتها المفترضة بشبكات التهريب الدولي لمخدر الإكستازي.

(و م ع)