مسابقة الفصاحة في فرنسية: تتويج تمليذين من الثانوي

توج تمليذان من المستوى الثانوي، ملاك بلحسن وأمين الهنا، في المرحلة الأخيرة من النسخة الثانية من مسابقة الفصاحة في اللغة االفرنسية التي أقيمت، اليوم السبت، بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط.

وفي أعقاب هذا التتويج من بين 12 مرشحا تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة، بما في ذلك تلاميذ مستويات البكالوريا وتلاميذ البكالوريا + 1 الذين تم انتقاؤهم من مختلف جهات المملكة، سيكون الفائزان مؤهلين للمشاركة في مسابقة الفصاحة بفرنسا.

واختير لنسخة هذه السنة، التي نظمتها جمعية “ليونز كلوب” الدولية ومنطقة 416 – المغرب، بشراكة مع Multiple District 103 بفرنسا، موضوع: “أعظم أمجادنا ليس ألا نتعثر، بل أن نعرف كيف ننهض في كل مرة نتعثر فيها”، وهو مقتبس من مقولات الفيلسوف الصيني كونفوشيوس.

وناقش التلاميذ هذا الموضوع خلال حيز زمني من 8 إلى 10 دقائق أمام الجمهور وأعضاء لجنة التحكيم المكونة من خليل الهاشمي الإدريسي، رئيس اللجنة والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، وبدر الدين عبابو، أستاذ القانون الدولي، والرئيس السابق لليونز كلوب الرباط، وهشام أبو مروان، كاتب وصحفي، والسيدات عائشة ديتسولي، منسقة المسابقة، والأستاذة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وفريدة الجعيدي، السفيرة وممثلة المغرب السابقة لدى المنظمة الدولية للفرنكوفونية، وصوفيا بنتامي، ممثلة وأستاذة علوم الاتصال.

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب الهاشمي الإدريسي عن سعادته بالمشاركة في هذه التظاهرة “خاصة وأنه مرت سنوات ونحن نحاول تنظيم تظاهرة من هذا القبيل حول الفصاحة”.

(و م ع)