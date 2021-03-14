وزارة الأوقاف تعلن غدا (الاثنين) فاتح شعبان

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1442 هجرية سيكون غدا الاثنين.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1442 هجرية بعد مغرب أمس السبت فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص البلاغ :

” تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1442 هجرية، بعد مغرب يوم السبت 29 رجب 1442 هـ موافق 13 مارس 2021 م، واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته. وعليه فإن شهر رجب يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر شعبان هو يوم الاثنين 15 مارس 2021 ميلادية.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء. إنه سميع مجيب”.