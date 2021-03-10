إعداد مشروع المنهاج الدراسي لمادة التكنولوجيا بسلك الإعدادي بالفرنسية

قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بإعداد مشروع المنهاج الدراسي الجديد لمادة التكنولوجيا بسلك التعليم الإعدادي باللغة الفرنسية.

وأفادت الوزارة، في بلاغ ، أن هذا المشروع البيداغوجي، الذي ساهم في إعداده فريق وطني مختص في تدريس مادة التكنولوجيا، يأتي في إطار تنزيل حافظة المشاريع الاستراتيجية لتفعيل أحكام القانون الإطار 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع الثامن “تطوير النموذج البيداغوجي”، من خلال السهر على تحقيق النتائج المنتظرة منه والرامية إلى تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المشروع الجديد لهذا المنهاج ستتم إحالته على المفتشين وأستاذة مادة التكنولوجيا بجميع جهات المملكة قصد الاطلاع وإبداء الرأي فيه، في أفق إعطاء الانطلاقة لإعداد النسخ الجديدة من الكتب المدرسية لمادة التكنولوجيا بسلك التعليم الإعدادي، استعدادا للدخول المدرسي المقبل 2022-2021.