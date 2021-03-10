افتتاح بورصة الدار البيضاء…تراجع في وتيرة التداولات

سجلت بورصة الدار البيضاء تراجعا في وتيرة التداولات، صباح اليوم (الأربعاء)، عقب هبوط مؤشريها الرئيسيين مازي وماديكس بـ 0,04% لكل واحد منهما.

فخلال حصة الافتتاح، انخفض مازي (مؤشر يتكون من المعاملات المالية من نوع الأسهم) إلى 11.360,57 نقطة، في حين تراجع ماديكس ( مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر) إلى 9.246,27 نقطة.

وبدوره، خسر “مروكو ستوك أنديس”،(MSI20)، (مؤشر يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة)، 0,03% إلى 925,13 نقطة.

وأما المؤشرات الدولية، فقد سجل مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” 10.438,42 نقطة، بانخفاضه بناقص 0,03%، فيما هبط “إف تي إس إي سي اس اي موروكو آل- ليكيد” إلى 9.726,97 نقطة، بناقص 0,01%.