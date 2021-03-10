معدل ملء السدود المائية في جهة سوس ماسة تجاوز 35 في المائة

وصلت كمية المياه المخزنة في السدود المائية الموزعة على المجال الترابي لجهة سوس ماسة إلى حدود يوم أمس (الثلاثاء)، 84 ر259 مليون متر مكعب، وهو ما يعادل نسبة ملء بلغت في المعدل 57 ر35 في المائة.

وحسب تقرير لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة، فإن معدل الملء المسجل في حدود التاسع من مارس الجاري، يفوق كميات المياه المخزنة في سدود الجهة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية حيث كانت نسبة الملء في حدود 77 ر21 في المائة، أي ما يوازي 05 ر159 مليون متر مكعب.

وبلغت نسبة الملء في سد يوسف ابن تاشفين 27 في المائة ( 494 ر80 مليون متر مكعب)، بينما حددت نسبة الملء في سد أولوز بإقليم تارودانت 70 ر66 في المائة( 360 ر59 مليون متر مكعب).

وارتفعت حقينة سد مولاي عبد الله (عمالة أكادير إداوتنان) إلى 488 ر30 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء بلغت 70 ر33 في المائة، في حين بلغ هذا المعدل 54 ر17 في المائة بالنسبة لسد عبد المومن في إقليم تارودانت الذي وصلت حقينته 730 ر34 مليون متر مكعب.

وفي سد أهل سوس، وصل معدل الملء 80 ر99 في المائة ( 649 ر4 مليون متر مكعب)، في ما بلغت هذه النسبة في سد إمي الخنك 30 ر100 في المائة ( 788 ر9 مليون متر مكعب).