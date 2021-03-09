نشرة خاصة … أمطار قوية محليا رعدية ورياح قوية يومي الثلاثاء والأربعاء

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه يرتقب نزول أمطار قوية، محليا رعدية، وهبوب رياح قوية، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن أمطار قوية، محليا رعدية، (من 20 إلى 30 ملم)، ستهم، اليوم الثلاثاء، من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى العاشرة ليلا، أقاليم الراشيدية وفكيك، وميدلت وورزازات، وتنغير، وزاكورة، فيما يرتقب أن تشهد أقاليم بركان والناظور، ووجدة-أنجاد، أمطارا مماثلة من الثلاثاء على الساعة الثالثة زوالا إلى غد الأربعاء على الساعة السادسة صباحا.

وأوضح المصدر ذاته أنه من المتوقع أيضا هبوب رياح قوية (من 75 إلى 80 كلم/س) اليوم الثلاثاء بأقاليم أسا-الزاك وبوجدور والسمارة، وكلميم والعيون، وواد الذهب وسيدي إفني، وطانطان وطرفاية وزاكورة.

وأضاف أنه من المرتقب أيضا هبوب رياح قوية نسبيا (من 60 إلى 75 كلم/س) غدا الأربعاء بأقاليم أوسرد وبوجدور والرشيدية والصويرة وفكيك والعيون وميدلت وواد الذهب وطرفاية.

كما ينتظر، حسب النشرة ذاتها، تسجيل بعض التساقطات الثلجية (من 5 إلى 15 سم)، من اليوم الثلاثاء على الساعة الثالثة زوالا إلى غد الأربعاء على الساعة السادسة صباحا، بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، وابتداء من 1700 متر.