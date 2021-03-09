13 قتيلا و 2016 جريح حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 2016 آخرون بجروح، إصابات 64 منهم بليغة، في 1541 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 1 إلى 7 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به ، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 44 ألفا و149 مخالفة، وإنجاز عشرة آلاف و450 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألفا و699 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و80 ألفا و400 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3980 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6404 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 66 مركبة.