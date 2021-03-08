رئاسة النيابة العامة تحتفي بنسائها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

احتفت رئاسة النيابة العامة، اليوم الاثنين بالرباط، بالنساء العاملات فيها في حفل حضره محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأكد عبد النباوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تكريم المرأة المغربية في عيدها يعد تكريما للمواطن المغربي وللإنسانية بصفة عامة، مضيفا أن الثامن من مارس يعد مناسبة للتعبير عن الشكر والامتنان والعرفان للمرأة.

من جهتها، أبرزت أمينة أفروخي، رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، في تصريح مماثل، أن هذه المناسبة السنوية تروم الاحتفاء بالنساء العاملات بالنيابة العامة وكذا جميع ممثلاتها بالمحاكم المغربية تكريما لهن واعترافا بتفانيهن وبقدراتهن ، مضيفة أن الحفل يعد فرصة ل”توجيه رسالة إجلال وإكبار للمرأة المغربية التي أضحت تمثل الطاقة المواطنة والمعطاءة والبانية للمجتمع المغربي بتساو مع شقيقها الرجل”.

وأكدت أفروخي أن هذا الحفل يأتي، أيضا، تكريما لجهود قاضيات وموظفات النيابة العامة بهدف إعمال الأولويات التي تشتغل عليها رئاسة النيابة العامة لحماية حقوق وحريات المواطنين.

وفي ختام هذا الحفل، أشرف عبد النباوي رفقة رؤساء الأقطاب على توزيع هدايا تذكارية على النساء العاملات بالمؤسسة تقديرا لجهودهن.

(و م ع)