عسكر الجزائر و”المغربوفوبيا” … الأسباب الاقتصادية

المكتسبات التي حققها المغرب تحولت لدى الجزائريين إلى مؤشرات على فساد حكامهم

أصبح عسكر الجزائر يتخوفون من التطور النسبي الذي يحققه المغرب في مجموعة من الميادين، وما يمثله من تهديد على مصالحهم وامتيازاتهم واستمرارهم في دفة الحكم، وتحول التوجس من المغرب إلى خوف مرضي «مغربوفوبيا» يدفع الماسكين بزمام الأمور بالجزائر إلى شيطنة المغرب ونصب العداء له وتصويره للشعب الجزائري أنه مصدر كل الشرور والخطر المحدق بالجزائريين. وازدادت «مغربوفوبيا» جنرالات عسكر الجزائر حدة، بعدما أصبح الشعب الجزائري بمختلف فئاته على اطلاع بالتقدم الذي أحرزه المغرب في عدد من القطاعات، رغم أنه لا يتوفر على الإمكانيات التي تمتلكها الجزائر، ما يجعل حكام الجزائر موضع مساءلة واتهامات بالفساد.تقدم «الصباح» مقارنة بين إمكانيات الجزائر والمغرب، والمكتسبات التي حققها البلدان ومؤشراتهما في المجالات الاقتصادية والمالية.

إنجاز: عبد الواحد كنفاوي

إمكانيات ونتائج متباينة

تتوفر الجزائر على احتياطي من الغاز الطبيعي يقدر، حاليا، بمليارين و 360 مليون متر مكعب، واحتياط من النفط يناهز مليارا و 340 مليون طن، ما يعادل 10 ملايير برميل، حسب تقديرات وزير النفط الجزائري، ما يكفي لإنتاج يمتد على مدى 27 سنة.

وتصل المساحة الإجمالية للجزائر مليونين و 382 ألف كيلومتر مربع، منها 87 ألف كيلومتر مربع (8.7 ملايين هكتار) أراض زراعية، ويناهز العدد الإجمالي للسكان 42 مليون نسمة.

بالمقابل تناهز المساحة الإجمالية للمغرب 710 آلاف و 850 كيلومترا مربعا، منها 94 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، ويصنف الأول في العالم في ما يتعلق باحتياطات الفوسفاط، إضافة إلى ثروة سمكية. وتجاوز عدد سكانه، مع متم 2019، 36 مليون نسمة.

ويتضح من خلال إحصائيات المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن الجزائر تملك ثروات طبيعية وبشرية تتجاوز إمكانيات المغرب، بسبب الاحتياطي الذي تتوفر عليه من الغاز والنفط، ومواردها البشرية.

لكن المغرب تمكن من تحقيق إنجازات اقتصادية وتجاوز الجزائر في عدد من المجالات، ما جعله مصدر قلق لحكام الجزائر، لأنها تعكس فشلهم في التدبير وعجزهم عن وضع البلد في سكة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ويسائل الجزائريون الماسكين بزمام الأمور في بلادهم عن الأسباب التي جعلت المغرب يتوفق عليها في مجالات عديدة، رغم أن الإمكانيات المتاحة لهم تتجاوز بكثير ما يتوفر عليه المغرب.

سياسات اقتصادية مختلفة

اختار المغرب، منذ الاستقلال سياسة تنموية مبنية على الانفتاح الاقتصادي والمبادرة الخاصة، في حين أن حكام الجزائر تبنوا النموذج الاشتراكي، في بداية الستينات عند حصول البلد على الاستقلال، ويرتكز هذا النموذج على تدخل الدول في الشأن الاقتصادي وتأميم كل وسائل الإنتاج.

وهكذا عمل المغرب على تشجيع بروز قطاع خاص قوي، بإمكانه تعويض انسحاب الدولة من القطاع الاقتصادي، رغم أن هذه العملية تتطلب عقودا، إذ أن الدولة ظلت في العقدين الأولين من الاستقلال تتحكم في القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية، خاصة الفوسفاط والقطاع المالي، لكن الأزمة المالية التي بدأت شرارتها في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات عجلت، بتوصيات من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في انسحاب الدولة من الاقتصاد وإطلاق عمليات الخوصصة لتشجيع بروز القطاع الخاص. وعرفت سنوات الثمانينات والتسعينات إطلاق إصلاحات في عدد من المجالات، مثل القطاع البنكي وإقرار تشريعات جديدة في ما يتعلق بالاستثمار والإصلاح الجبائي الذي شرع المغرب في تطبيقه منذ النصف الأول من عقد الثمانينات.

وساهمت هذه الإصلاحات، ليس فقط في تعزيز دور القطاع الخاص المحلي، بل في تقوية جاذبية المغرب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ أصبح المغرب وجهة لعدد من المستثمرين، وتواصلت الإصلاحات طيلة العقدين الأخيرين، توجت بجلب استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع السيارات والطيران وترحيل الخدمات، ليصبح المغرب الوجهة المفضلة للاستثمارات.

وكاد قرار مجموعة «رونو»، التي تملك الدولة أسهما فيها، أن يتسبب في أزمة دبلوماسية بين الجزائر وفرنسا، لأن اختيار المغرب تسبب في إحراج للقادة العسكريين الجزائريين، باعتباره اعترافا فرنسيا بتفوق المغرب على الجزائر في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بالمقابل، ظل القادة الجزائريون متمسكين بخياراتهم وتوجههم الاشتراكي دون اكتراث بالمتغيرات والتحولات التي يعرفها العالم، معتمدين على إيرادات النفط، التي وظفها العسكر لضمان الأمن الاجتماعي، من خلال تدعيم المواد الأساسية وضمان حد أدنى من الخدمات العمومية.

وتحول النفط إلى نقمة بالنسبة إلى الجزائريين، إذ انتشر الفساد في الطبقة الحاكمة، التي أصبحت توظف البترودولار في إرشاء الطبقة الفاسدة وتحويل مبالغ هامة إلى حسابات سرية بالخارج، على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فلم يتمكن قادة الجزائر بعد ستة عقود على استقلال البلاد من إنشاء قاعدة صناعية قادرة على تأمين حاجيات البلد وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بتلبية الحاجيات، مثل المواد الغذائية والحبوب.

الحصيلة

تمكن المغرب، رغم الفارق في الموارد الطبيعية والبشرية، من التفوق على الجزائر في عدد من المجالات الاقتصادية، كما توضح ذلك تقارير المؤسسات المالية الدولية، بفعل السياسات التي اعتمدها، خلال العقود الأربعة الأخيرة، إذ أصبح يتجاوز الجزائر في البنيات التحتية، والصناعة والفلاحة، والقطاع المالي، والتكنولوجيات الحديثة، والفلاحة، ما مكنه من تقليص الفارق في الناتج الداخلي الإجمالي للفرد، الذي كان يصل خلال 2012 إلى 2020 أورو، وأصبح مع متم 2019، في حدود 452، فكما تشير معطيات البنك الدولي كان يصل، خلال 2012، إلى 4335 «أورو» بالجزائر، في حين لم يكن يتجاوز 2315 «أورو» بالمغرب، وتقلص، عند متم 2019، إلى 3479 «أورو» بالجزائر، وارتفع بالمغرب إلى 2931 أورو.

البنيات التحتية المينائية

المغرب 35 عالميا والجزائر في الرتبة 111

تمكن المغرب من بذل مجهود استثماري كبير، من أجل تأهيل البنيات التحتية، من موانئ ومطارات وشبكات طرقية، إذ يعد ميناء طنجة الأول على صعيد البحر الأبيض المتوسط في مجال معالجة الحاويات، ويحتل الرتبة 35 عالميا، في تصنيف «لويدز ليست» و»كونتنير مانجمنت»، الذي يهم أول 120 ميناء في العالم من بين 500 ميناء لديها أنشطة في مجال معالجة الحاويات، في حين أن الجزائر احتلت الرتبة 111، رغم حجم صادراتها من النفط والغاز ووارداتها من السلع.

ويعزز المغرب تفوقه ببناء المزيد من الموانئ، إذ تشرف الأشغال في ميناء الناظور المتوسط على نهايتها، كما تم إعطاء الانطلاقة لإنشاء ميناء ضخم بالداخلة، ما سيمكن المغرب من تعزيز تفوقه على الجزائر.

ويسير المغرب بخطى ثابتة ليحتل الرتبة الثانية على صعيد القارة الإفريقية، في ما يتعلق بشبكة الطرق السيارة، خاصة بعد إتمام الطريق السيارة، الذي سيربط بين أكادير والداخلة.

صناعة السيارات

450 ألف وحدة بالمغرب مقابل 40 ألفا بالجزائر

يصنف المغرب في الرتبة الأولى في صناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والثاني على الصعيد الإفريقي، بفضل المجهودات التي بذلها المغرب لتحسين مناخ الأعمال في ما يتعلق بهذا القطاع، إذ استثمر في تكوين اليد العاملة وفق المعايير المعتمدة دوليا لتلبية حاجيات مصنعي السيارات على الصعيد العالمي، كما خصص امتيازات هامة للفاعلين في القطاع، ما مكن من جلب مجموعات عالمية في المجال، مثل «رونو» و»بوجو»، إضافة إلى عشرات الفاعلين في قطاع أجزاء السيارات.

وارتفع إنتاج المغرب إلى 450 ألف وحدة في السنة، وينتظر أن ترتفع قدراته الإنتاجية إلى 700 ألف وحدة، بعد وصول مصنع «بوجو بالقنيطرة، الذي خصصت له المجموعة الفرنسية 6 ملايير درهم، إلى طاقته الإنتاجيه القصوى.

بالمقابل لا تتوفر الجزائر على قاعدة صناعية في المجال، إذ يتعلق الأمر ببعض الوحدات لتركيب السيارات، عكس المغرب، الذي أصبح يتوفر على قاعدة صناعية، ولا يتجاوز الإنتاج بالجزائر 40 ألف وحدة، لا تكفي لتلبية حاجة السوق الجزائري، إذ أن مبيعات السيارات، خلال 2019، تجاوزت 300 ألف وحدة، ما يعني أن الفارق يتم استيراده من الخارج، في حين أن صادرات قطاع السيارات بالمغرب تجاوزت، خلال السنة ذاتها، 6.5 ملايير أورو ( 71 مليار درهم)، ليصبح أول مورد للعملات الأجنبية، متجاوزا واردات الفوسفاط، التي كانت في السابق تمثل 75 في المائة من صادرات المغرب.

الفلاحة

اعتمد المغرب إستراتيجية المغرب الأخضر لتطوير القطاع الفلاحي وتحسين قدرته للتصدير، وأطلق إستراتيجية «الجيل الأخضر»، لمواصلة تأهيل القطاع ورفع حصته من الصادرات، إضافة إلى تلبية الحاجيات، ما مكنه من تأمين تغطية حاجيات عدد من المواد، إذ حقق الاكتفاء الذاتي في اللحوم والحليب بنسبة 99 %، والفواكه والخضر بنسبة 100 % والحبوب بنسبة 65 في المائة، والسكر بنسبة 47 في المائة.

بالموزاة مع ذلك، مكنت الإستراتيجية المعتمدة من تحسين الصادرات الفلاحية، التي تضاعفت بأزيد من مرتين، إذ منذ دخول الاتفاق الفلاحي حيز التنفيذ خلال 2012، ارتفعت الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوربي بضعفين، لتصل، خلال السنة الماضية إلى مليارين و 500 مليون أورو، ما يمثل 16 في المائة من إجمالي الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوربي.

بالمقابل ما تزال الجزائر تعتمد على الخارج في تلبية أهم حاجياتها من المواد الغذائية، إذ استوردت، خلال 2020، أزيد من مليار و 442 مليون دولار من الحليب ومشتقاته، في حين لم تتجاوز صادراتها الإجمالية خارج النفط مليارين و 20 مليون دولار، حسب معطيات مديرية الدراسات والاستشراف، التابعة لإدارة الجمارك الجزائرية. وما تزال المحروقات تهيمن على الصادرات الجزائرية، إذ تمثل أزيد من 90 في المائة، من حجمها الإجمالي، و50 % من موارد الميزانية العامة، في وقت قلص فيه المغرب حصة الفوسفاط في بنية صادراته من 75 في المائة، إلى حوالي 25.

القطاع الخاص

اختار المغرب أن يعتمد على القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واعتمد مجموعة من الإجراءات لتطوير المقاولة المغربية وتمكينها من الوسائل، التي تسمح لها بالبحث عن فرص النمو بالخارج.

وتمكن المغرب من تعزيز وجوده الاقتصادي والمالي من خلال الشركات والبنوك المغربية بالدول الإفريقية، ونجح في إقامة شراكات متينة، خاصة مع البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية.

وعرفت الاستثمارات المغربية في إفريقيا، خاصة في بلدان جنوب الصحراء نموا مطردا. وتمثل الاستثمارات المغربية في هذه المنطقة 88 % من إجمالي الاستثمارات المغربية بإفريقيا، وحوالي 54.3 % من إجمالي الاستثمارات المغربية بالخارج. وأصبح المغرب، بفعل استثماراته بإفريقيا، خلال العشرية الأخيرة، يعتبر المستثمر الثاني بإفريقيا والأول بدول إفريقيا الغربية.

بالمقابل يظل القطاع الخاص بالجزائر مرتبطا بجنرالات العسكر والطبقة السياسية ويفتقد إلى روح المبادرة، إذ لا يتوفر على أي حرية، ويعمل وفق ما يتلقاه من أوامر من العصابة الحاكمة، وتعكس المحاكمات التي تجري، حاليا، لعدد من رجال الأعمال بسبب ملفات تورطوا فيها مع قادة سياسيين وعسكريين، حجم الفساد المنتشر في دائرة الحكم بالجزائر.

إحراج

شكل التقدم الذي أحرزه المغرب في عدد من المجالات وتفوقه، مصدر قلق لحكام الجزائر، إذ أصبح الشعب الجزائري يعتبر هذه المكتسبات دليلا على فساد عصابة الجزائر، التي تتحكم في كل دواليب الدولة، وتمثل عائقا أمام التنمية ببلادهم، فخرجوا للاحتجاج والمطالبة بإصلاحات سياسية وابتعاد العسكر عن تدبير شؤون البلاد.

لذا، من الطبيعي أن يكن هؤلاء الجنرالات كل هذا العداء للمغرب ويعملون جاهدين للتشويش على المسار الذي يسير فيه، وتصويره للجزائريين أنه العدو الأول لهم، حتى تحول هذا القلق إلى خوف مرضي اسمه “مغربوفوبيا”.