تراشق بالقنينات في حفل تدشين بمديونة

تحول حفل تدشين مقر جديد للمحافظة العقارية بمديونة، أخيرا، إلى تبادل الضرب والرشق بقنينات الماء والسب والقذف، بين منتخبين نافذين بالإقليم، عزتها مصادر إلى محاولة استغلال بعضهم حفل التدشين للقيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها.

وأكدت مصادر “الصباح”، أن ما زاد من حرارة الصراع بين المنتخبين، مقاطعة عامل إقليم مديونة ورئيس قسم الشؤون الداخلية حفل التدشين، لعيب في الشكل الهندسي للمقر الجديد للمحافظة العقارية، إذ كانت البناية مخصصة لفندق، قبل أن يتقرر تحويله إلى مقر إدارة تابعة للدولة دون تعديل في التصميم.

وناب عن عامل الإقليم، كاتبه العام، الذي وجد نفسه في ورطة بعد أن حول منتخبون هذا الحدث إلى تصفية حسابات سياسية، ودخلوا في صراع بسبب تنافسهم الشديد للظفر بمقاعد في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قبل أن ينفجر الوضع، عندما شرع منتخب، وهو رئيس المجلس الإقليمي بالعمالة، المنتمي إلى التقدم والاشتراكية، في التباهي بمشاريع تنموية قام بها بمنطقة سيدي حجاج، من بينها تعبيد الطرق والنقل المدرسي، وأعلن عن نيته القيام بمشاريع جديدة، الأمر الذي لم يرق رئيس مجلسها القروي المحسوب على الأصالة والمعاصرة، واعتبر الأمر حملة انتخابية سابقة لأوانها، وإعلان حرب انتخابية صريحة عليه.

وازداد الوضع احتقانا خلال حفل التدشين، لينخرط المنتخبون في عراك وتبادل الضرب والسب والقذف أمام الكاتب العــام للعمالة، ليتطور الأمر إلى تبادل الرشــق بقنينات الماء وشـد الخناق والتهديد، وإخراج قواميس الفجور والدعارة واللغات الساقطة بين المنتخبين بالإقليم.

وتشهد جماعة سيدي حجاج صراعا حامي الوطيس بين المكونات السياسية للظفر برئاسة المجلس القروي، بحكم أنها تعد أغنى جماعة بإقليم مديونة لوجود مقالع ومنطقة صناعية كبيرة وانتشار واسع للمستودعات، ما يحقق للجماعة مداخيل مالية مهمة.

مصطفى لطفي