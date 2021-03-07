شقيق فجر يطلق أغنية

أطلق الفنان المغربي سمير فجر أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “la frontera”، أخيرا، عبر قناته الرسمية على منصة تحميل الفيديوهات “يوتوب”، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

وأوكل سمير فجر شقيق الدولي المغربي فيصل فجر كتابة وتلحين الأغنية، إلى بوعالم جوماد، وعاد الإنتاج لويزمي، وقام زيلمز ماركيز بإخراج فيديو كليب العمل، فيما تم تصوير أغلب مشاهد قرب البحر وتجاوزت الأغنية أكثر من 3 آلاف مشاهده في أقل من يوم من طرحها، كما يتابعها أزيد من 13 ألف متابع عبر صفحته الرسمية “إنستغرام”، التي يشارك من خلالها مع متابعيه يومياته.

تجدر الإشارة إلى أن سمير شقيق فيصل فجر، سبق له أن شارك في برنامج المواهب الذي كان يبث على القناة الثانية “ستوديو دوزيم” سنة 2008.

ع . م