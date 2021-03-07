آسفي يواجه وادي زم بمراكش

يواجه أولمبيك آسفي منافسه سريع وادي زم في مباراة إعدادية، تقرر إجراؤها بملحق الملعب الكبير لمراكش، غدا (السبت).

وقال مصدر مسؤول ل «الصباح» إن مسيري الفريقين اتفقوا على برمجة هذه المباراة في الثالثة والنصف، وكان متوقعا أن تجرى في الجديدة، قبل أن يتم تحويل مكانها إلى مراكش بطلب من المكتب المسير للفريق العبدي.

وسيتوجه الفريق العبدي إلى مراكش في يوم المباراة ويعود إلى آسفي مباشرة بعد نهايتها، وسيتم منح اللاعبين يوما للراحة، بعد غد (الأحد).

ويشارك في هذه المباراة جميع اللاعبين، بمن فيهم هشام العروي، العائد من الإصابة، التي غيبته عن المباريات الثلاث السابقة أمام المغرب الفاسي والمغرب التطواني والفتح الرياضي. ويواجه أولمبيك آسفي جاره نهضة الزمامرة ضمن الدورة التاسعة لبطولة القسم الأول في 13 مارس الجاري، ولم يحدد بعد مكان إجرائها.

حسن الرفيق (آسفي)