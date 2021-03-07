أحالت عناصر المصلحة الاقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، أمس (الخميس)، على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة في حالة اعتقال، مسير وكالة أسفار على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين، الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وأوقفت عناصر الضابطة القضائية بالجديدة، الثلاثاء الماضي، وبتعليمات من وكيل الملك، مسير وكالة أسفار بشارع محمد الخامس بالجديدة ، وتم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم. وعلمت “الصباح” أنه جرى ايقاف المشتبه به بناء على شكاية تقدم بها 13 ضحية للنيابة العامة المختصة، بعد تعرضهم لعملية نصب من قبل المتهم، بعد تسلمه عشرة آلاف درهم تسبيقا من كل ضحية، مقابل أداء مناسك العمرة، وأضافت المصادر أن الضحايا تقدموا بشكاياتهم إثر تماطل الموقوف وعدم التزامه بالمواعيد التي قدمها للمشتكين، حيث أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي. وبعد الاستماع للضحايا تم استقدام مسير وكالة الأسفار، البالغ من العمر 37 سنة والذي يقطن بدوار ابراهيم والمتحدر من جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، وخلال الاستماع إليه ومواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، نفى نفيا قاطعا النصب على الضحايا أو تسلم منهم مبالغ مالية. وزادت المصادر أن الضحايا فور سماعهم خبر إيقاف مسير وكالة الأسفار ، تقاطروا على مقر الأمن الإقليمي بالجديدة، وأكدوا أن الموقوف تسلم منهم المبالغ المالية، وبعدما استمعت الضابطة القضائية إلى الضحايا في محاضر استماع، تم إشعارهم بتاريخ تقديم المتهم أمام النيابة العامة بابتدائية الجديدة. وتوقعت المصادر ظهور ضحايا جدد سلموا المتهم مبالغ مالية مقابل السفر للسعودية، لأداء مناسك العمرة. وعاينت “الصباح ” صدمة الضحايا أمام المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، واستمعت إلى أقوال بعضهم، مؤكدين أنهم سلموا مبالغ مالية إلى مسير الوكالة الذي أخلف وعده وعرضهم للنصب. وفور الاستماع لجميع الأطراف أحيل مسير وكالة الأسفار على أنظار وكيل الملك بابتدائية الجديدة لاستنطاقه ومواجهته بتصريحات المشتكين.

أحمد سكاب (الجديدة)