مداهمة مقهى لـ”التيرسي” يخرق الطوارئ

وضعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، أول أمس (الأربعاء)، حدا لأنشطة مقهى غير مرخص له بالقمار، واصل صاحبه تقديم خدماته سرا لزبنائه، في تحد للطوارئ الصحية، التي أقرتها السلطات لمحاصرة وباء كورونا وتجنب انتشار العدوى.

وحسب مصادر “الصباح”، فقد أسفرت العملية بعد مداهمة نفذتها عناصر الدائرة الأمنية 22 للمقهى، عن ضبط مسيرها ومستخدميه وعدد من الزبناء في حالة تلبس بممارسة أنشطة القمار وخرق الطوارئ الصحية، في ضرب لإجراءات التباعد الاجتماعي ودون ارتداء الكمامات الطبية، وهي السلوكات التي تهدد بتحول الفضاء إلى بؤرة وبائية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح أنشطة المقهى، تم إثر التوصل بمعلومات تؤكد الأنشطة المحظورة، التي يحتضنها بعد أن حاول مسيره التمويه على الأمن والمتربصين، بادعاء أنه مقهى لاحتساء المشروبات فقط، قبل أن تجهض يقظة وسرعة تدخل المصالح الأمنية مخططاته.

وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن المقهى أصبح قبلة لمدمني القمار، الذين لم يستطيعوا تحمل الإقلاع عن إدمانهم لـ”التيرسي”، في ظل استمرار مدة حالة الطوارئ الصحية، وما رافقها من حظر للتجمعات البشرية وضرورة الالتزام بالتباعد لمنع انتشار عدوى الفيروس القاتل.

وأوردت مصادر متطابقة، أن مسير المقهى استغل منع أنشطة القمار في زمن كورونا بسبب حظر التجمعات البشرية، التي يمكن أن تساهم في نشر عدوى الفيروس القاتل، ليقرر في تحد لتعليمات السلطات تحويل الفضاء إلى مكان سري لاستقبال مدمني القمار، بعيدا عن أعين المتربصين والسلطات المحلية والأمنية، لتحقيق الربح السريع، قبل أن يجد نفسه معرضا للاعتقال والمساءلة القضائية.

وارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز معدات خاصة بالقمار ومبالغ مالية، من متحصلات الأنشطة المحظورة بالمقهى. واقتادت عناصر الشرطة الموقوفين إلى الدائرة الأمنية لتنقيطهم وتسجيل محضر الإيقاف، قبل تسليمهم إلى الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، التي قررت الاحتفاظ بهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة.

محمد بها