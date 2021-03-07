الإصابة تهدد التحاق بونو بالأسود

أكاديميكا يرفض الترخيص للبولديني واللاعب يعتذر

ضاعفت إصابة ياسين بونو، حارس إشبيلية، متاعب الناخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، بعد غيابه عن مباراة برشلونة أول أمس (الأربعاء)، بسبب إصابة في اليد.

وحسب معلومات “الصباح”، فإن وحيد خليلوزيتش طالب الطاقم الطبي، بالاستفسار عن طبيعة إصابة بونو، ومدى إمكانية الاعتماد عليه في مباراتي موريتانيا وبوروندي.

تشمل لائحة المصابين نصير المزراوي ويونس عبد الحميد وأنيس بوجلاب، بينما تأسف محمد البولديني، مهاجم أكاديميكا، لغيابه عن لائحة المنتخب، وكشف في تصريح ل»الصباح” أن رئيس أكاديميكا، اعتذر عن عدم التحاقه بالأسود في الفترة الحالية، بسبب الإصابة التي تعرض لها نهاية الأسبوع الماضي، في إحدى مباريات فريقه، والتي ستغيبه عن الميادين ثلاثة أسابيع.

وأوضح البولديني، أن رئيس أكاديميكا أخطر مصطفى حجي، مساعد مدرب الأسود، في اتصال بين الطرفين، عدم قدرته على تلبية دعوة الناخب الوطني.

وختم البولديني”انتظرت هذه الفرصة طويلا، لكن للأسف الإصابة ستحرمني من هذا الشرف”.

ويتصدر البولديني ترتيب هدافي بطولة القسم الثاني بالبرتغال، إذ سجل إلى حدود الجولة 16، اثنى عشر هدفا، متفوقا على عدد كبير من لاعبي أمريكا الجنوبية.

ن. ك