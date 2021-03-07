فرصة أخيرة لفوفانا بالحسيمة

ذكرت مصادر مطلعة أن النتائج السلبية لشباب الريف الحسيمي بالقسم الوطني هواة ستعصف بالمدرب الإيفواري سيكو فوفانا، الذي تعرض لانتقادات من قبل مكونات الفريق. وتعثر الفريق الحسيمي نهاية الأسبوع الماضي بميدانه أمام بلدية ورزازات بثلاثة أهداف لاثنين، بعد تعادلين متتاليين أمام النادي المكناسي وجمعية المنصورية. وعقد أعضاء المكتب المسير اجتماعا طارئا، لتدارس أداء الفريق، وعدم تمكنه من الخروج من سلسلة النتائج السلبية التي رمت به إلى المركز الأخير بخمس نقاط، إضافة إلى مستقبل المدرب سيكو فوفانا، الذي لم يسلم من انتقادات بعض الأعضاء، بعد نهاية مباراة بلدية ورزازات بسبب اختياراته، ما دفعهم إلى المطالبة بتدارك الموقف.

ومنح مسؤولو الفريق الحسيمي فرصة أخيرة لفوفانا في مباراة شباب قصبة تادلة غدا (السبت)، لحساب الدورة 13 من البطولة ذاتها.

جمال الفكيكي (الحسيمة)