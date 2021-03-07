اعتقال سارقي حلي امرأة

المتهمون استغلوا غياب الضحية عن المنزل لتنفيذ سرقاتهم

تابع الوكيل العام باستئنافية تازة، ثلاثة شباب أعمارهم بين 20 سنة و22، في حالة اعتقال، بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة الموصوفة المقترنة بظروف التشديد واستعمال مفاتيح مزورة والمشاركة في ذلك، وأمر بإيداعهم السجن المحلي قبل الشروع في محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية.

وحسب مصادر “الصباح”، أوقف المشتبه فيهم تباعا بناء على أبحاث فتحتها الشرطة القضائية في شكاية امرأة تعرض منزلها بتازة العليا إلى السرقة ليلا من قبل مجهولين استعملوا مفاتيح مزورة، مستغلين غيابها، واستولوا على كمية من الحلي والمجوهرات الفضية والذهبية و15 ألف درهم نقدا كانت مخبأة بإحكام في دولاب بغرفة نومها.

وركزت الشرطة القضائية في بحثها على جيران الضحية، خاصة شابا يقطن بالطابق الأول من العمارة نفسها، والذي أخضع لعملية رصد وتتبع أمني طيلة ساعات، قبل إيقافه وصديقه وبحوزتهما قطعة من الشيرا، إذ اتضح بعد تنقيطهما أن أحدهما له سوابق في مجال السرقة الموصوفة وقضى عقوبة لأجل ذلك.

وأصدر الوكيل العام باستئنافية تازة، أمرا قضائيا بتفتيش منزل المشتبه فيه وتصفح هاتفه وزميله، إذ عثر المحققون على رسائل نصية متبادلة بينهما تتناول موضوع السرقة وطرق تنفيذها وكيفية إخفاء المسروق، قبل أن يتضح أنهما خططا لذلك بمشاركة زميل لهما أوقف بدوره ووضع رهن الحراسة النظرية.

وأنكر المشتبه فيهم المنسوب إليهم أثناء الاستماع إليهم تمهيديا، قبل أن يقروا بسرقتهم المنزل بعد مواجهتهم بأدلة وقرائن، ليدلوا الشرطة على مكان إخفاء الحلي الذهبية والفضية بكهف في تازة العليا، معترفين بتقسيم المبلغ المالي المسروق بالتساوي في ما بينهم وشراء دراجة نارية منه، حجزت لفائدة البحث.

حميد الأبيض (فاس)