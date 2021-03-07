العامري: الأندية تجاهلت التكوين

المشرف العام لـ «الكاك» قال إن النادي تعرض للهدم ومهمته استعادة هويته

قال عزيز العامري، المشرف العام على النادي القنيطري لكرة القدم، إن مهمته تتحدد في الإشراف على مختلف الفئات الصغرى، والتنقيب عن المواهب. وأضاف العامري، في حوار مع «الصباح»، أن هذه المهمة لم تكن الأولى في مسيرته المهنية، إذ سبق أن جمع بين الإشراف العام والتدريب، عندما كان مدربا للمغرب التطواني، قبل سبع سنوات، مشيرا إلى أن القنيطرة تتوفر على خزان، لإنجاب المواهب، وهو السبب الذي جعله لم يتردد في قبول العرض. وأكد العامري أن معظم الأندية الوطنية لا تهتم بالتكوين، ولا تشرك شبابها في مباريات الفريق الأول، باستثناء الرجاء الرياضي، الأمر الذي انعكس سلبا على الكرة الوطنية. في ما يلي نص الحوار:

لماذا اخترت النادي القنيطري؟

ليست المرة الأولى، التي أتولى فيها مهمة الإشراف على الفئات الصغرى، فقد سبق لي الجمع بين مهمتي التدريب والإشراف على الفئات الصغرى بالمغرب التطواني قبل سبع سنوات. فرغم عملي مدربا بهذا النادي العريق، إلا أنني كنت أحرص على تكوين مختلف فئاته، إذ كنت أدرب الفريق الأول في الصباح، وفي المساء ألتحق بمركز التكوين لمعاينة الصغار والفتيان والشباب، إلى حد أنني كنت أشتغل لساعات طويلة.

أما بخصوص سبب اختيار “الكاك”، فإنني أعتبر ذلك طبيعيا، بالنظر إلى مكانة هذا النادي على المستوى الوطني، ناهيك عن رغبة مسؤولي الفريق في الاهتمام أكثر بالشباب والتكوين، من أجل إعادة هوية الفريق المفتقدة. لقد شكل “الكاك” بالنسبة إلى جيل السبعينات والثمانينات فريقا نموذجيا واستثنائيا، كنا حينها نلقبه ببلباو المغرب، لضمه لاعبين فقط من القنيطرة، إذ يستحيل أن يلعب في صفوفه لاعبون من مدينة أخرى، فبالأحرى من بلد أجنبي. كان “الكاك” ينفرد بهذه الخاصية، إلا أن واقعه تغير كثيرا، سواء على مستوى النتائج، أو الهوية، الأمر الذي جعل رئيسه الحالي ينخرط كليا في الاهتمام بالفئات الصغرى.

هل لديك ضمانات لإنجاح تجربتك؟

طبعا، لأن القنيطرة تعتبر خزانا لإنجاب المواهب، وهي قادرة على تطعيم فريقها الأول بلاعبين قادرين على إحياء أمجاده الغابرة. أومن بعملي، وأشتغل بصدق، حتى نحقق سويا ما نصبو إليه، لقد سبق أن كنت وراء اكتشاف العديد من اللاعبين، والذين سيصبحون نجوما، أمثال إدريس اللوماري وعبد الكريم بلحمر مع اتحاد سيدي قاسم، ورشيد الركادي مع النادي المكناسي، والمهدي النملي مع أولمبيك آسفي وغيرهم. أعتقد أن المواهب متوفرة في الأحياء وينبغي اكتشافها، لهذا قلت للرئيس إن إعادة أمجاد «الكاك» لا يمكن أن تتحقق إلا بالاعتماد على أبناء المدينة.

هل ظروف الاشتغال متوفرة؟

أعتقد أنها موجودة ما دامت هناك إرادة ورغبة وعزيمة لإعادة هوية «الكاك»، إنها من بين الأساسيات، التي ينبغي التوفر عليها لتحقيق أي إقلاع كروي.

وماذا عن الإمكانيات المالية؟

عندما تحضر العزيمة يهون كل شيء، طالما أن الأمر يتعلق بإعادة الروح لفريق عريق. ولا أخفيك سرا، أن تركيزنا منصب حاليا على التنقيب عن أجود اللاعبين في المدينة والمناطق المجاورة لها، خصوصا أن الموجودين حاليا لم أعاينهم قبل التحاقهم، إلا أن ذلك لا يمنع من متابعتهم، والعمل على تكوينهم. أننا بصدد تنظيم دوري الأيام المفتوحة في القنيطرة ندعو إليه أغلب المواهب لمدة أسبوع، من أجل انتقاء أفضلهم، على أن تتراوح أعمارهم بين 12 سنة و16.

ماهي علاقتك بالفريق الأول؟

لست مسؤولا مباشرا عن الفريق الأول، عدا الاتصال بالمدرب سمير يعيش بين حين وآخر، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتنظيم مباراة تحضيرية، تجمع لاعبيه بنخبة من الشباب، ممن نسهر على تكوينهم من الناحيتين التقنية والتكتيكية. هناك لاعبون جدد جلبهم المدرب السابق حسن بنعبيشة، وآخرون انتدبهم النادي بعد تعيين يعيش، ولم أكن حينها مشرفا عاما. لدي فكرة على فرديات بعضهم، وأحيانا يكون لي اتصال بالمدرب لأجل الاستشارة لا غير.

ما الذي يجعل الأندية تتجاهل التكوين؟

أغلب الأندية تتجاهل التكوين، وتعتبره ثانويا، مقابل التهافت على الانتدابات، عدا استثناءات قليلة جدا، ويبقى الرجاء الفريق الوحيد في المغرب، الذي يشتغل على التكوين والشباب، مع أنه من الأندية المرموقة القوية، التي تراهن على حصد الألقاب، في الوقت الذي نجد فيه الأندية الفقيرة والصغيرة تجلب أكبر عدد من اللاعبين، ويقتصر دورها على اللعب لأجل البقاء. إنها معادلة صعبة الفهم. الغريب في الأمر، أن الجامعة والوزارة وفرتا الملاعب في مختلف المدن، التي بإمكانها أن تساعد الأندية على الاهتمام بالفئات الصغرى، لكن دون جدوى، في الوقت الذي ساهم العربي الزاولي وبا سالم والراحل الصويري في تكوين المواهب في فترة السبعينات والثمانينات رغم قلة الملاعب، أو بالأحرى انعدامها، ومع ذلك أنجبت البيضاء والرباط والقنيطرة ومكناس وفاس والخميسات ووجدة، وغيرها من المدن نجوما عززوا المنتخب الوطني واحترف بعضهم في دول أوربية. أعتقد أن المشكل الأساسي يكمن في غياب المراقبة، والمواكبة من قبل الإدارة التقنية، إذ لا يمكن الحصول على نتائج مرضية دون التنقيب عن اللاعبين في المدن والمداشر.

إقصاء منتخب الشباب تحصيل حاصل

قال عزيز العامري إن إقصاء منتخب الشباب تحصيل حاصل، رافضا تحميل المسؤولية للمدرب زكرياء عبوب.

وأضاف «لا يمكن أن نحمل مسؤولية الإقصاء إلى المدرب زكرياء عبوب، بل للإدارة التقنية للجامعة، التي فشلت في التكوين والتنقيب، فلم تكلف نفسها عناء البحث عن المواهب في المدن، ولم يسبق لها أن أقامت في كل مدينة أربعة أيام على الأقل للسهر على عملية التنقيب».

وتابع «يلزم المزيد من الاهتمام بالفئات الصغرى وتكوينها، لأنها القادرة على حمل مشعل كرة القدم الوطنية».

وعن تتويج المنتخب المحلي ب»الشان»، قال العامري»إنه إنجاز مهم بالنسبة إلى الكرة الوطنية واللاعبين والطاقم التقني للمنتخب الوطني».

وتابع «أعتقد أن التتويج خلق جوا إيجابيا في البطولة، لكن للأسف أن المنتخب الأول لا يحقق نتائج أفضل في نهائيات كأس إفريقيا، وهو مشكل كبير للكرة الوطنية، وعلينا أن نطرح السؤال لماذا نقصى من الدور الأول؟».

وأشاد عزيز العامري بالعمل الكبير الذي قام به الطاقم التقني للمنتخب الوطني المحلي، والذي أعطى ثماره من خلال التتويج بلقب بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

واعتبر العامري أن التتويج يرد الاعتبار إلى الإطار الوطني، خصوصا بعد فشل بعض التجارب في الأندية الوطنية، وكثرة الإقالات في صفوف المدربين، خصوصا المغاربة، مشيرا إلى أن غياب شروط الممارسة في الأندية، وسوء التسيير في بعضها لم يساعدا عددا كبيرا من المدربين على النجاح في مهامهم.

ودعا العامري إلى منح الفرص للمدربين المغاربة، وإعطائهم الوقت الكافي، عوض التسرع في إقالتهم.

“الكاك” لن يعود للتألق بين عشية وضحاها

قال العامري إن النادي القنيطري لن يعود إلى سابق تألقه بين عشية وضحاها.

وأضاف «النادي أهمل الفئات الصغرى منذ زمن، بمعنى أن هدم الفريق وإقباره امتدا مدة طويلة، وبالتالي فعملية البناء تحتاج إلى المزيد من الصبر. السؤال المطروح، لماذا تراجع «الكاك» إلى هذا الحد؟ السبب أن أبناء المدينة فقدوا الثقة في فريق الأم، وآباءهم لم يعودوا ينظرون إلى «الكاك» بعين الرضا، لهذا علينا أن نقنع هم بجدية برنامجنا، حتى نستعيد ثقتهم وحماسهم في اللعب للفريق القنيطري».

وأكد العامري “وجدت في الرئيس الحالي الحماس نفسه، الذي تبناه عبد المالك أبرون، عندما كنت مدربا للمغرب التطواني، فكلاهما يعتمدان سياسة التكوين أساس النهوض بمستوى الفريق الأول”.

أجرى الحوار: عيسى الكامحي

في سطور

الاسم الكامل: عزيز العامري

تاريخ الازدياد: فاتح يناير 1950 بمكناس

لعب لاتحاد سيدي قاسم والجيش الملكي

درب اتحاد سيدي قاسم واتحاد طنجة والنادي المكناسي والمغرب الفاسي والكوكب المراكشي وأولمبيك آسفي والمغرب التطواني وشباب الحسيمة والجيش الملكي في مناسبتين والخريطيات القطري ورجاء بني ملال.