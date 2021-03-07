رمضان يتحدى الفيشاوي

نشر النجم المصري محمد رمضان مقطع فيديو على صفحته الخاصة عبر تطبيق تبادل الصور ” انستغرام”، ظهر فيه وهو يرقص ويتحدى.

وقدم الفنان المصري كلمات الأغنية بحركات طريفة مليئة بالتحدي وقال فيها: “مفيش مقارنة بينا علشان تيجي تكلمني، يا ويلك ياللي هتفكر تيجي تزاولني، هتحصل اللي قبلك مين فيهم كان حملي، أنا البطل اللي نفسك تقلده”.

و تفاعل الجمهور والفنانون بشكل واسع مع أغنية رمضان الجديدة واعتبر العديد منهم أن الكلمات رد مباشر على الفنان أحمد الفيشاوي وأغنية الراب “نمبر 2″ التي أطلقها قبل فترة وأحدث من خلالها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق من خلالها نجاحاً سريعاً.

وبعد نشر المقطع، سارع مغني المهرجانات يوسف عبد القادر المعروف بـ”أبو أصالة” للتعليق على الأغنية عبر قناته بـ(يوتوب) وحسابه بفيسبوك، اتهم خلاله الفنان محمد رمضان بسرقة مهرجان “البطل” التي قدّمها منذ 3 سنوات، وكتب كلماتها كالوشا الفنار، ووزعها موسيقيا إسلام ساسو، وهو الموزع نفسه الذي تعاون معه الفنان المصري في الأغنية، التي أعلن عن طرحها.

ع . م