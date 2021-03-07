ملف التأشيرات يجد طريقه إلى الحل

تدخلات لحضور عدد محدود من الصحافيين انتخابات «كاف» و»كان» الفتيان

وجد ملف التأشيرات طريقه إلى الحل، أول أمس (الأربعاء)، في آخر لحظة، بعدما رخصت السلطات المغربية لحضور عدد محدود من قبل الصحافيين المغاربة والأجانب، من أجل تغطية أشغال الدورة 43 للجمع الانتخابي، المقرر في 12 مارس الجاري بالرباط.

وعلمت “الصباح” أن مفاوضات الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” مع الخارجية المغربية وجامعة كرة القدم، أسفرت عن إيجاد حل لموضوع التأشيرات، سواء تعلق الأمر بحضور الصحافيين، أو المنتخب الجنوب إفريقي لأقل من 17 سنة، والذي يشارك في نهائيات كأس أمم إفريقيا، التي يحتضنها المغرب في الفترة الممتدة ما بين 13 مارس الجاري و31 منه.

وجاء في بلاغ “كاف” المعدل “يسرنا أن نعلن أنه سيكون متاحا لحضور عدد محدود من ممثلي وسائل الإعلام، بعد المزيد من المشاورات مع الجامعة، لتغطية الجمع الانتخابي المقبل، إذ تم الاتفاق على نسبة 30 في المائة للصحافة المحلية، و70 في المائة لوسائل الإعلام الأجنبية”.

وأكدت “كاف” أن الصحافيين الذين سيقع عليهم الاختيار، سيخضعون للبروتوكول الصحي المنصوص عليه من قبل السلطات المختصة، جراء تطور الوضع الوبائي على المستوى العالمي.

من ناحية ثانية، كشفت “كاف” عن الإجراءات المتخذة، من قبل المنتخبات المشاركة، في نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، بعدما ألزمتها بتسجيل قائمة 21 لاعبا، ضمنهم 3 حراس مرمى، وإبلاغها إلى الكتابة، قبل عشرة أيام على الأقل، من المباراة الأولى المقررة السبت المقبل بين المنتخبين المغربي لأقل من 17 سنة ونظيره الأوغندي، وأن الاتحادات الوطنية المخلة بهذا الإجراء ستكون مجبرة على دفع غرامة قدرها خمسة آلاف دولار.

ولن يسمح بإجراء أي تعديل على قائمة اللاعبين، باستثناء حالات القوة القاهرة، وإذا لم تسلم قائمة الـ 21 لاعبا إلى “كاف”، قبل سبعة أيام من يوم انطلاق البطولة، يحق للفريق المعني تسجيل 19 لاعباً فقط.

وبخصوص البروتوكول الصحي، فإن لاعبي المنتخبات 12 ملزمون بإجراء اختبارات الكشف عن فيروس “كورونا”، وإذا جاءت نتيجة اختبار اللاعب إيجابية، فلن يؤهل للمشاركة في تلك المباراة، ومن أجل السماح للمنتخبات بمشاركة أكبر عدد من اللاعبين، قررت لجنة الطوارئ بـ “كاف” زيادة قائمة اللاعبين إلى 10، ورفعها إلى ثلاثين لاعبا حدا أقصى.

ويتكلف كل اتحاد بتكلفة السفر، بالإضافة إلى الإقامة، لأي لاعبين إضافيين في القائمة النهائية، كما أن إدراج 10 لاعبين إضافيين في القائمة النهائية مجرد إجراء اختياري.

وفي حال لم يكن لدى المنتخب الحد الأدنى من عدد اللاعبين (11) للعب مباراة، سيعتبر منهزما بهدفين لصفر.

ورغم أن “كاف” تسمح لكل اتحاد بتسجيل 31 لاعبا حدا أقصى وأربعة لاعبين إضافيين، إلا أن اللجنة المنظمة المحلية ستغطي نفقات 28 شخصا فقط.

وترفض “كاف” استبدال اللاعب الموجود في القائمة النهائية، إلا إذا أصيب بجروح خطيرة لأربع وعشرين ساعة على أبعد تقدير، قبل بدء المباراة الأولى لفريقه، على أن توافق على استبداله كتابيا، من قبل اللجنة الطبية، بعد استلام شهادة طبية مفصلة والموافقة عليها.

صلاح الدين محسن ونور الدين الكرف