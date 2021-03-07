لقجع غاضب على مدرب الفتيان

المنتخب الوطني يواصل التحضير لكأس إفريقيا

انتقد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الإسباني سيرجيو بيرناس، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، بسبب اعتماده كثيرا على اللاعبين المكونين بأوربا.

وطلب لقجع من الإسباني بيرناس الاقتداء بالمنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، إذ رغم وجود عدد من اللاعبين الذين يلعبون بأوربا، إلا أن بعضهم تكون بالمغرب، كما هو الشأن بالنسبة إلى الحارس علاء بلعروش، حارس مرمى ستراسبورغ الفرنسي، وزميله عادل تحيف، لاعب فريق ليغانيس الإسباني، وأمين أوحتي، المحترف بفريق أميان الفرنسي، وأسامة ترغالين، المحترف بفريق مارسيليا الفرنسي، وعمر العمراني، المحترف بمالقة الإسباني، إذ أنهم تكونوا جميعا بأكاديمية محمد السادس الدولية.

وتلقى بيرناس معلومات خاطئة بشأن اللاعبين المكونين بالمغرب، خاصة بأندية الرجاء والوداد والفتح والجيش الملكي، إضافة إلى أكاديمية محمد السادس، الشيء الذي دفعه إلى الاعتماد على ثمانية لاعبين من المغرب فقط، وإغراق المنتخب الوطني باللاعبين المكونين بأوربا، إضافة إلى عدم استشارته للأطر الوطنية التي تشتغل بمراكز التكوين، لمعرفة الإمكانيات الحقيقية لبعض اللاعبين.

من جهة ثانية، كشفت المصادر أن مديرية المنتخبات الوطنية تتحمل جزءا من المشاكل التي يعانيها منتخب أقل من 17 سنة، إذ كان عليها أن تمنحه فرصة المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا، عن منطقة شمال إفريقيا، كما دأب على ذلك المسؤولون السابقون.

ويوجد منتخب أقل من 17 سنة في تجمع إعدادي مغلق بمركب محمد السادس الدولي لكرة القدم، استعدادا للنهائيات، المقرر إجراؤها في الفترة بين 13 و31 مارس الجاري.

صلاح الدين محسن