إيقاف مروج ممنوعات بمراكش

وضعت الفرقة الجنائية الخامسة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أخيرا، حداً لنشاط شخص من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطه في مسك وترويج مخدر الشيرا بأحياء المدينة العتيقة.

وأفاد مصدر مطلع أن عناصر الفرقة المذكورة، تلقت بلاغا في شأن نشاط المعني بالأمر، فباشرت أبحاثا ميدانية أكدت صحة مضمون البلاغ، ليجري فرض مراقبة سرية على المشتبه فيه، إلى أن جرى ضبطه في حالة تلبس بمسك كمية من مخدر الشيرا معدة للبيع. وحسب المصدر ذاته فإن عناصر الأمن أجرت تفتيشا بمنزل الموقوف، أسفر عن حجز 14 صفيحة من المخدر نفسه. وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم، في أفق الوصول لشركاء آخرين محتملين له.

عادل بلقاضي (مراكش)