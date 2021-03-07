حارس تشيلسي يلتحق بالمعسكر

حل سامي تلمساني، حارس مرمى تشيلسي، بالمغرب، للانضمام إلى معسكر الفتيان، بمركز محمد السادس، بعد أن وافق على الدفاع عن الألوان الوطنية.

واختار تلمساني (من أب جزائري وأم مغربية وحامل للجنسية الفرنسية)، حمل القميص الوطني، بدل الجزائري أو الفرنسي. وكتب تلمساني على صفحته بإنستغرام «بكل فخر وشرف سأمثل المنتخب المغربي في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة».

ويشكل تلمساني (16 سنة) مستقبل الحراسة في تشيلسي، الذي ضمه بداية الموسم الجاري من «باريس إف س» الممارس يقسم الهواة.

نور الدين الكرف