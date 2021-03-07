البيضاء … مشاريع في دوامة “إثبات النسب”

الجماعة تتبنى أوراشا مهيكلة تنفذها جهات أخرى

لم تتعرض مشاريع مخطط تنمية البيضاء إلى “وعكات” سوء التدبير والحكامة، وقلة ذات اليد المالية لدى عدد من الشركاء فحسب، بل واجهت أيضا، مشاكل في “إثبات النسب”، بعد أن انتصبت وزارة الداخلية وشركات التنمية والجماعات الترابية للترافع عن أحقيتها في الإنجازات.

وحسب مراقبين، فإن أحد أسباب تعثر الأوراش واستمرار وجودها، حتى الساعة في الشارع، رغم انتهاء المدة الزمنية لمخطط التنمية، يعود إلى تنازع النسب وتداخل الاختصاصات ورغبة كل طرف في “التموقع” في الواجهة على حساب الطرف الثاني، حتى وصلت المدينة إلى حالة شاذة، أن كل جهة تشتغل بالطريقة التي تروق لها بمعزل، تقريبا، عن الآخرين.

وظهرت إشكالية “إثبات النسب” بشكل واضح، حين وجدت الجماعات الترابية للبيضاء نفسها مطالبة بوضع برامج عملها الخاصة، إذ بعد تفكير طويل دام ثلاث سنوات، انتهى الأمر إلى تبني المشاريع نفسها المعتمدة في مخطط التنمية 2015-2020.

وقال منتخبون، إن ما قدمه العمدة في زهاء 175 صفحة من الحجم المتوسط، لا يعدو أن يكون استنساخا لمخطط تنمية البيضاء 2020-٢٠١٥، وهو مخطط قطاعي مندرج تشرف وزارة الداخلية، عبر والي جهة البيضاء-سطات، على تنزيله، وتساهم فيه الجماعة بـ10 في المائة فقط من التمويل.

وأكد منتخبون أن المحور الأول الذي يعد واحدا من أهم التزامات الجماعة أمام الناخبين ويرتبط بتحقيق الأثر على نمط العيش وإطاره، تضمن مشاريع انطلقت قبل المصادقة على برنامج العمل 2017-2022، الذي صادق عليه أعضاء مجلس المدينة في جلسة فبراير 2018، ولم يحظ بموافقة وزارة الداخلية إلا في ماي من السنة نفسها.

وتساءل المنتخبون عن سبب إدراج مشاريع، مثل تهيئة حديقة عين السبع، وحديقة الجامعة العربية ومشروع وادي بوسكورة وتهيئة كورنيشي عين الذئاب وعين السبع ووضع برنامج تشاركي للوقاية من الكوارث الطبيعية، ضمن حصيلة سنة من عمر الجماعة، رغم أن مساهمتها لم تتجاوز ضخ نسبة التمويل الملتزم بها.

وعبر المنتخبون عن تخوفهم من أن الجماعة لم تجد ما تقدمه إلى المواطنين غير مشاريع يجري تنفيذها من قبل جهات أخرى، من المقرر أن تقدم حصيلتها أمام الملك في غضون الأشهر المقبلة، “وهي الحصيلة التي ستتضمن المشاريع نفسها، التي يدافع عنها العمدة وينسبها إلى نفسه وتجربته”.

ي.س