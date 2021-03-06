روتيني اليومي … “بوز” ينتهي في السجن

طعنها زوجها لشكه في خيانتها والجيران قدموا شكاية ضدها

في ضواحي الرباط انتهت حكاية إحدى بطلات “روتيني اليومي” بجريمة بشعة، فالزوج ضاق ذرعا بتعليقات الجيران على فيديوهات زوجته، وفي لحظة غضب طعنها في مؤخرتها ست مرات.

أوقفت المصالح الأمنية الزوج، البالغ من العمر 45 سنة، فباح بمعاناته مع زوجة أدمنت تصوير فيديوهات “روتيني اليومي”، وقال إن زوجته أنشأت قناة إلكترونية على موقع “يوتوب”، ثم بدأت تصور لقطات حميمية، في غيابه، تنشرها على القناة، تظهر مؤخرتها، مضيفا أن زوار القناة باتوا يبحثون عن زوجته، بعد إعجابهم بها، وفي يوم الحادث، كان يستعد للتوجه إلى العمل، فسمع زوجته، في السادسة صباحا، تتحدث مع أحد المعجبين، وضربت معه موعدا في الساعة التاسعة، حينها، حمل السكين وطعن به مؤخرتها عدة مرات، متسببا لها في جروح خطيرة، نقلت إثرها إلى المركز الاستشفائي لتلقي العلاجات. ورتقت الهيأة الطبية جروح الأرداف، تطلب أحدها 24 غرزة، وحصلت الضحية على شهادة طبية مدتها 45 يوما.

أجريت المواجهة بين الزوجين، وأوضحت بطلة “روتيني اليومي” أنها أنشأت القناة، بموافقة الزوج ورضاه، وكان يطلع على محتواها باستمرار، كما أقر الزوج أنه أحس بإهانة كرامته، سيما أن عددا من رواد القناة باتوا يبحثون عن زوجته، ويعيدون نشر صورها، على مواقع التواصل، مرفقة بتعليقات مهينة لكرامته، رغم أنهما يرعيان ثلاثة أبناء، وحينما علم برغبتها في خيانته، بعدما ضربت موعدا مع أحدهم، أثناء استعداده لمغادرة بيته إلى العمل، أصيب بحالة هستيرية وطعنها من الخلف عقابا لها.

أحيل الزوج، في حالة اعتقال، على النيابة العامة، التي قررت الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي، في حين لم تحرك النيابة العامة أي متابعة في حق الزوجة، بسبب غياب حالة التلبس في الخيانة الزوجية، وبرعايتها لثلاثة أبناء في مقتبل العمر.

لم تنته حكاية أشهر بطلة لـ”روتيني اليومي”، إذ تصالح الزوجان، وعادت البطلة إلى فيديوهاتها، وزادت شهرتها، ثم تخاصما مجددا وعنفها، بل دخلت في شجار مع جيرانها بسبب سلوكات قالوا إنها مشينة صدرت عنها، مما جعلهم يتقدمون بشكاية ضدها، فاشتبكت مع رجال السلطة الذين حضروا لمعاينة ما يجري، وقامت بسبهم، ليتدخل الأمن لاعتقالها مجددا.

جل المعلقين على فيديوهات بطلة “روتيني اليومي” يلجؤون إلى الشتم والسب، لكنهم، في الوقت نفسه، لا يتخلون عن تتبع حركاتها وتفاصيل جسدها، ما جعلها تحقق أعلى نسب المشاهدة.

خالد العطاوي