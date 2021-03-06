4 فوائد للعب الجماعي للأطفال

يشدد الاختصاصيون في التربية على أهمية اللعب الجماعي بالنسبة إلى الأطفال، مؤكدين أنه له أربع فوائد، وأولاها تتجلى في تنمية مهارات الأطفال الاجتماعية، خاصة إذا كان الطفل يعاني العزلة ويفضل اللعب وحده. أما ثاني فائدة فهي التشجيع على النشاط البدني مثل القفز والجري ما يساعدهم على تطوير مهاراتهم الحركية.

وتعد ثالث فائدة للعب الجماعي للأطفال، هي دعم خيال الأطفال وإبداعهم، وذلك من خلال لعب الأدوار بتجسيد دور الأب أو الأم أو شخصية أخرى، ما يمكنهم من فهم المواقف وما يحدث حولهم ويساعد على تطوير خيالهم. وتعتبر رابع فائدة للعب الجماعي للأطفال هي الاعتناء بعواطف الأطفال والتأثير الإيجابي، إذ يساعد تكوين علاقات جديدة على شعورهم بالاستقرار من خلال تقوية علاقتهم بمن حولهم.

أ . ك